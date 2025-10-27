Ruginienė šaukia dar vieną Nacionalinio saugumo komisijos posėdį

„Pirmadienį kviečiu NSK posėdį iš ryto aptarti veiksmų planą ir tolimesnius žingsnius. Prašau visų kantrybės, nes suprantu, kokius nepatogumus ir nerimą jus patiriate, bet veikiame jūsų saugumo labui“, – sekmadienio rytą socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė I. Ruginienė.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje taip pat bus ieškoma sprendimų oro erdvės apsaugai
Reaguojant į pastarosiomis dienomis padažnėjusius Lietuvos oro erdvės pažeidimus, pirmadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje taip pat rengiamas susitikimas su įvairiais šią sritį išmanančiais ekspertas. Susitikime su gynybos ir saugumo pramonės, mokslo, verslo ir inovacijų atstovais ministras Edvinas Grikšas ketina aptarti, kokių konkrečių sprendimų šioje situacijoje reikia imtis.
Po susitikimo bus pristatyti jo rezultatai ir naujos finansinės priemonės, skirtos greitam Lietuvos technologijų ir pramonės pajėgumų panaudojimui stiprinant valstybės saugumą ir oro erdvės apsaugą.
Kaip skelbta, šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste ir laikinai uždaryti du pasienio su Baltarusija kontrolės punktai. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.
Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.
Reaguojant į susidariusią situaciją sekmadienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko tarpinstitucinis pasitarimas, jame dalyvavo vidaus reikalų ministras, laikinai šiuo metu einantis ir krašto apsaugos ministro pareigas, Vladislavas Kondratovičius, kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Po susitikimo V. Kondratovičius patikino, kad yra parengtas planas, kaip reaguoti į panašius incidentus ateityje, kuris bus realizuotas poreikiui atsiradus. Ministras užsiminė, kai numatytos priemonės yra susijusios su oro gynybos ir kriminalinės žvalgybos elementais.
Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
