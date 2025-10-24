Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šmaikštus įrašas apie Ruginienės ir Šakalienės santykius sprogdina peržiūras: „Panos, susitaikykit“

2025-10-24 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 19:00

Komiškais vaizdo įrašais socialiniuose tinkluose išgarsėjęs Justas Pečeliūnas nepraleido progos pašmaikštauti ir iš Lietuvos politikos padangėje garsiai nuskambėjusių premjerės Ingos Ruginienės ir buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės santykių.  

Komiškais vaizdo įrašais socialiniuose tinkluose išgarsėjęs Justas Pečeliūnas nepraleido progos pašmaikštauti ir iš Lietuvos politikos padangėje garsiai nuskambėjusių premjerės Ingos Ruginienės ir buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės santykių.  

REKLAMA
2

Socialiniame tinke „Instagram“ J. Pečeliūnas publikavo vaizdo įrašą, kuris sulaukė daugybės dėmesio.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašas sprogdina peržiūras

Klipas, kuriame pasitelktos iš konteksto paimtos politikių frazės, humoristiškai vaizduoja bandymą sutaikyti susipykusias koleges.  

REKLAMA
REKLAMA

Šis nuotaikingas klipas taip patiko internautams, kad iki šiol buvo peržiūrėtas daugiau nei 300 tūkst. kartų.  

REKLAMA

J. Pečeliūnas neprieštaravo juo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.  

Primename, kad trečiadienį šalies vadovas pasirašė dekretą ir iš pareigų atleido D. Šakalienę.

Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų