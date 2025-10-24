Šmaikštus įrašas apie Ruginienės ir Šakalienės santykius sprogdina peržiūras: „Panos, susitaikykit“

Socialiniame tinke „Instagram“ J. Pečeliūnas publikavo vaizdo įrašą, kuris sulaukė daugybės dėmesio.
Įrašas sprogdina peržiūras
Klipas, kuriame pasitelktos iš konteksto paimtos politikių frazės, humoristiškai vaizduoja bandymą sutaikyti susipykusias koleges.
Šis nuotaikingas klipas taip patiko internautams, kad iki šiol buvo peržiūrėtas daugiau nei 300 tūkst. kartų.
J. Pečeliūnas neprieštaravo juo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Primename, kad trečiadienį šalies vadovas pasirašė dekretą ir iš pareigų atleido D. Šakalienę.
Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!