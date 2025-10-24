Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas apie Šakalienės sugrįžimą į NSGK: galimybių yra

2025-10-24 16:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 16:15

Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta galimybės, kad iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleista Dovilė Šakalienė galėtų grįžti dirbti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK). Vis dėlto, anot parlamento vadovo, tai dar ankstyvas klausimas – apie tai nediskutuota nei frakcijoje, nei su pačia partiete.

Dovilė Šakalienė BNS Foto

Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta galimybės, kad iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleista Dovilė Šakalienė galėtų grįžti dirbti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK). Vis dėlto, anot parlamento vadovo, tai dar ankstyvas klausimas – apie tai nediskutuota nei frakcijoje, nei su pačia partiete.

„Mes su kolege kalbėsimės ir pasitarsime. Ji nėra tik vieno klausimo Seimo narė. Ji yra dirbusi įvairiuose komitetuose. Nuspręsime, kur ji būtų naudingiausia, ir tarsimės. Seimo sprendimai yra bendri – ir viename, ir kitame komitete yra daug dalykų, kurie liečia šalies gynybą – ne tik NSGK. Tai kol kas tų dalykų negirdėjau nei jos pageidavimų, nei bendro susitarimo su frakcija (nėra – ELTA)“, – Eltai penktadienį sakė J. Olekas. 

Pasak J. Oleko, atvejų, kai darbą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) baigęs ministras pereina į NSGK komitetą, yra buvę anksčiau. 

„Galimybės yra visos. Kiekvienas Seimo narys gali pageidauti būti ten, kur galėtų efektyviausiai dirbti (...). Buvę ministrai, pavyzdžiui, Laurynas Kasčiūnas, atėjo tiesiai po ministravimo į NSGK“, – teigė Seimo vadovas. 

Eidama krašto ministrės pareigas, D. Šakalienė dirbo NSGK komitete, tačiau po Vyriausybės performavimo perėjo į Teisės ir teisėtvarkos komitetą (TTK). 

R. Motuzas: Šakalienės patirtis būtų geriausiai realizuota NSGK

Tuo metu socialdemokratas, Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas mano, kad buvusi KAM vadovė geriausiai save realizuotų NSGK. 

„Žinoma, kad jos sukaupta patirtis yra labai didelė ir geriausiai būtų panaudota būtent šiame komitete, aš asmeniškai sutinku, kad šiame komitete ji galėtų būti ir realizuoti save“, – Eltai penktadienį komentavo R. Motuzas. 

Vis dėlto, anot parlamentaro, D. Šakalienės skyrimas į NSGK būtų sudėtingas dėl Seimo frakcijų ir koalicijos partnerių kvotų, todėl tam reikėtų peržiūrėti visą komitetų sudėtį. 

„Jeigu būtų vien mūsų partijos valia, tai mes tą padarytumėme žymiai greičiau, bet yra kvotos tarp koalicijos partnerių, yra kvotos tarp visų frakcijų Seime. Dėl to dabar skiriant D. Šakalienę į NSGK reikėtų pajudinti visą sudėtį ir visas kvotas bei pažiūrėti, į kuriuos komitetus kas nors norėtų iškeliauti. Bet, žinoma, visada galima svarstyti, visada reikia pažiūrėti praktiškai“, – teigė R. Motuzas. 

ELTA primena, kad trečiadienį šalies vadovas pasirašė dekretą ir iš pareigų atleido D. Šakalienę. Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.

