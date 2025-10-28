Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mokytoja Veronika pakrikštijo savo pirmagimį: šventės kadrai užburia

2025-10-28 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 15:55

Garsiosios mokytojos Veronikos šeimoje praūžė ypatinga šventė – pirmagimio Dominyko krikštynos

Garsiosios mokytojos Veronikos šeimoje praūžė ypatinga šventė – pirmagimio Dominyko krikštynos

REKLAMA
2

Socialiniame tinkle „Instagram“ mokytoja Veronika paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu tv3.lt.

Mokytoja Veronika parodė krikštynų akimirkas

Jautriame įraše moteris paviešino sūnaus Dominyko krikštynų šventės akimirkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigė Veronika, šeimoje vyko ilgi svarstymai, ar reikėtų krikštyti vos pusantro mėnesio sūnų.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau praūžus šventei moteris džiaugiasi šiuo sprendimu.

„Iki paskutinės minutės svarstėme – ar verta krikštyti, kai Dominykui dar tik pusantro mėnesio? Dabar žinau – tikrai verta. Ceremonija vyko Vilniuje, Šv. Teresės bažnyčioje. Viskas buvo taip paprastai gražu, kad net nespėjome pajusti laiko.

REKLAMA

Dominykas miegojo beveik visą laiką, o mes žiūrėjome ir tyliai šypsojomės – tarsi pasaulis būtų sustojęs kelioms minutėms. Po ceremonijos visi sugrįžome į namus“, – įspūdžiais dalijosi mama neseniai tapusi moteris.

Veronika taip pat atskleidė, kad sūnaus krikšto tėvais tapo artimi bičiuliai.

„Apie krikšto tėvus ilgai negalvojome – atsakymas buvo aiškus nuo pat pradžių. Anna Rosso ir Ignas Grinevičius – mūsų draugai, kuriais pasitikime šimtu procentų. Žmonės, kurie moka mylėti, juoktis, padėti ir tiesiog būti šalia“, – teigė Veronika.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris padėkojo visiems, kurie tądien buvo kartu, gražius žodžius skyrė vyrui.

„Didžiausias ačiū mūsų artimiausiems, kurie buvo šalia mums svarbią dieną! Be jūsų – nebūtų ir mūsų. Mylim jus! P. S. Meile, Simai, už geriausią dovaną – Dominyką!“ – rašė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų