Mokytoja Veronika pakrikštijo savo pirmagimį: šventės kadrai užburia

Socialiniame tinkle „Instagram“ mokytoja Veronika paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu tv3.lt.
Mokytoja Veronika parodė krikštynų akimirkas
Jautriame įraše moteris paviešino sūnaus Dominyko krikštynų šventės akimirkas.
Kaip teigė Veronika, šeimoje vyko ilgi svarstymai, ar reikėtų krikštyti vos pusantro mėnesio sūnų.
Tačiau praūžus šventei moteris džiaugiasi šiuo sprendimu.
„Iki paskutinės minutės svarstėme – ar verta krikštyti, kai Dominykui dar tik pusantro mėnesio? Dabar žinau – tikrai verta. Ceremonija vyko Vilniuje, Šv. Teresės bažnyčioje. Viskas buvo taip paprastai gražu, kad net nespėjome pajusti laiko.
Dominykas miegojo beveik visą laiką, o mes žiūrėjome ir tyliai šypsojomės – tarsi pasaulis būtų sustojęs kelioms minutėms. Po ceremonijos visi sugrįžome į namus“, – įspūdžiais dalijosi mama neseniai tapusi moteris.
Veronika taip pat atskleidė, kad sūnaus krikšto tėvais tapo artimi bičiuliai.
„Apie krikšto tėvus ilgai negalvojome – atsakymas buvo aiškus nuo pat pradžių. Anna Rosso ir Ignas Grinevičius – mūsų draugai, kuriais pasitikime šimtu procentų. Žmonės, kurie moka mylėti, juoktis, padėti ir tiesiog būti šalia“, – teigė Veronika.
Moteris padėkojo visiems, kurie tądien buvo kartu, gražius žodžius skyrė vyrui.
„Didžiausias ačiū mūsų artimiausiems, kurie buvo šalia mums svarbią dieną! Be jūsų – nebūtų ir mūsų. Mylim jus! P. S. Meile, Simai, už geriausią dovaną – Dominyką!“ – rašė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!