Garsioji mokytoja Veronika įsigijo naują automobilį: štai kiek toks kainuoja

Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Naumova-Kazilionė pasidalijo vaizdo įrašu iš automobilių salono.
Įsigijo prabangų pirkinį
Jame Veronika matyti su vyru apžiūrinėjanti automobilį.
Kaip paaiškėjo, šeima nuo šiol važinės su pilkos spalvos „BYD Sealion 7“ elektromobiliu.
Tokio naujo elektromobilio kaina Lietuvoje – beveik 48 tūkst. eurų.
Šiuo įrašu Veronika neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Naujas etapas – naujas automobilis.
Į saloną atėjome dviese, bet išėjome su istorija, kurios pabaigą dar ilgai cituosim: nupirkau jam, sumokėjo jis, o vairuosiu… aš!“ – socialiniame tinkle juokavo Veronika.
Mėgaujasi nauju etapu
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad garsioji mokytoja Veronika dešimt metų dirbo mokykloje, tačiau ši rugsėjo 1-oji jai tapo kitokia – moteris pranešė išeinanti iš darbo. Tiesa, viskas dėl svarbios priežastis – juk neseniai ji tapo mama.
„Pagaliau išėjo žvaigždė – taip pasakė kolegė, kai išėjau iš darbo…(matyt, labai laukė, kol išeisiu).
Po 10 sezonų išvykstu į kelionę – ilgas atostogas. Ir patikėkite, tai visai nelengva! Nes 10 metų kiekviena rugsėjo 1-oji man buvo ypatinga. Jai ruošdavausi kruopščiai, atsakingai ir su didžiausiu atsidavimu.
Per tuos metus nei viena rugsėjo 1-osios tema nepasikartojo – visada norėjau, kad vaikai gautų WOW emociją ir prisiminimus, kurie motyvuotų eiti į mokyklą. Man pavykdavo nustebinti, ir dėl to visada buvau be galo laiminga.
Mokyklos ir mokinių nepalieku – būsiu šalia, tik rečiau. Dabar manęs laukia kitas etapas – MAMA.
O kai grįšiu, galėsiu pasakyti: Žvaigždė sugrįžo su dar didesne jėga – laikykitės!
Sveikinu su mokslo ir žinių diena! Tegul šie mokslo metai būna tokie, kad nereikėtų +10!“ – socialiniame tinkle rašė mokytoja Veronika.
