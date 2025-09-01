Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsioji mokytoja Veronika išėjo iš darbo: „Manęs laukia kitas etapas“

2025-09-01 14:37
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 14:37

Garsioji mokytoja Veronika dešimt metų dirbo mokykloje, tačiau ši rugsėjo 1-oji jai tapo kitokia – moteris pranešė išeinanti iš darbo. Tiesa, viskas dėl svarbios priežastis – juk neseniai ji tapo mama.

2

Mokslo ir žinių dieną mokytoja Veronika pasidalijo įrašu socialiniuose tinkluose, kur papasakojo apie jai itin neįprastą rudens pradžią.

Mokytoja Veronika išeina iš darbo

Kaip rašė Veronika, po dešimties metų darbo mokykloje, ji laikinai palieka šias pareigas.

To priežastis – neseniai jai ir sutuoktiniui gimęs pirmagimis.

Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Pagaliau išėjo žvaigždė – taip pasakė kolegė, kai išėjau iš darbo…(matyt, labai laukė, kol išeisiu).

Po 10 sezonų išvykstu į kelionę – ilgas atostogas. Ir patikėkite, tai visai nelengva! Nes 10 metų kiekviena rugsėjo 1-oji man buvo ypatinga. Jai ruošdavausi kruopščiai, atsakingai ir su didžiausiu atsidavimu.

Per tuos metus nei viena rugsėjo 1-osios tema nepasikartojo – visada norėjau, kad vaikai gautų WOW emociją ir prisiminimus, kurie motyvuotų eiti į mokyklą. Man pavykdavo nustebinti, ir dėl to visada buvau be galo laiminga.

Mokyklos ir mokinių nepalieku – būsiu šalia, tik rečiau. Dabar manęs laukia kitas etapas – MAMA.

O kai grįšiu, galėsiu pasakyti: Žvaigždė sugrįžo su dar didesne jėga – laikykitės!

Sveikinu su mokslo ir žinių diena! Tegul šie mokslo metai būna tokie, kad nereikėtų +10!“ – socialiniame tinkle rašė mokytoja Veronika.

