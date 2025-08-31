Garsioji mokytoja Veronika pasitinka kitokią rugsėjo 1-ąją: šiemet viskas bus kitaip

„Pirmoji mintis buvo – kaip pasiilgsiu mokinių ir jų šurmulio klasėje“, – sako pašnekovė, pabrėždama, kad rugsėjis jai visada simbolizuodavo startą, o šiemet jis bus ramesnis, bet kupinas visai kitokių emocijų.
Nuo klasės prie „naujos mokyklos“ – motinystės
Veronika neslepia – paleisti įprastą rugsėjo šurmulį nelengva. Per daugelį metų susiformavusi tvarka tapo gyvenimo dalimi, o mokykla – antraisiais namais. Tačiau šiemet į pirmą vietą iškyla nauja atsakomybė – motinystė.
„Mamos vaidmuo man atrodo kaip nauja kelionė. Klasėje jaučiau atsakomybę už savo mokinius, bet dabar ji dar didesnė – už vieną mažą žmogutį, kuris priklauso nuo manęs“, – atvirauja mokytoja.
Pasak jos, mokytojavimas padėjo išsiugdyti kantrybę, empatiją, gebėjimą džiaugtis mažais žingsniais – visos šios savybės dabar tampa ypač reikalingos namuose.
„Jaučiu, kad bus visko – džiaugsmo, bemiegių naktų, iššūkių, bet kartu tai neįkainojama patirtis“, – pasakoja V. Naumova-Kazilionė.
Ar lengva bus grįžti į mokyklą?
Nors ši pertrauka truks metus, Veronika tiki, kad grįžti į pedagoginį darbą jai bus nesunku. Mokytoja save vadina pašaukimo žmogumi, todėl ugdymas – neatsiejama jos tapatybės dalis.
„Motinystė suteikia visai kitokios patirties ir požiūrio, todėl tikiu, kad į mokyklą grįšiu dar stipresnė, kūrybiškesnė ir pasiruošusi nustebinti mokinius naujomis idėjomis“, – sako ji.
Rugsėjo 1-oji, pasak jos, po tokio etapo taps dar prasmingesnė.
„Ši pertrauka man kaip galimybė sustoti, atsikvėpti ir pasisemti naujų jėgų“, – pridūrė mokytoja.
Planai – būti čia ir dabar
Šiuo metu svarbiausia Veronikai – išmokti mėgautis akimirka.
„Mano svajonė labai paprasta – išmokti būti čia ir dabar. Noriu tiesiog pasimėgauti šiuo laiku, nes jis labai greitai praeis“, – teigia ji.
Anksčiau rugpjūtį ji skirdavo pasiruošimui pamokoms ir klasės puošybai, o dabar dienos sukasi apie naujagimį – valgymus, miegus ir pirmąsias išvykas.
„Labai džiaugiuosi, kad vyras daug padeda – dalinamės pareigomis, todėl viskas tampa lengviau ir paprasčiau“, – džiaugiasi mokytoja Veronika.
Ji taip pat priduria, kad su vyru ir vaiku mėgaujasi pasivaikščiojimais.
„Kai tik turime progą, visi trise iškeliaujame į miestą pasivaikščioti – tokios išvykos suteikia daug džiaugsmo“, – priduria Veronika.
„Mokykla niekur nedings“
Nors rugsėjis šiemet kitoks, mokytoja sako nesijaučianti nutolusi nuo savo pašaukimo. Ji tiki, kad motinystė taps ne tik iššūkiu, bet ir dovana, padėsiančia dar labiau įvertinti savo darbą ateityje.
„Mokykla niekur nedings, o šie metai man yra ypatinga dovana – galimybė stabtelėti ir skirti visą dėmesį savo vaikui. Rugsėjis kitoks, bet ne mažiau prasmingas“, – sako ji.
