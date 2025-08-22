Suskaičiavo, kiek kainuoja į mokyklą išleisti vaiką: įvardijo brangiausią prekę

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Artėjant naujiems mokslo metams, tėvai su atžalomis skuba į parduotuves rinktis uniformų mokykloms. Štai Gražina su savo būsima septintoke nuėjo pasimatuoti drabužių – polo marškinėlių ir kelnių.
„Dabar kiek mokėsit? – Virš 200. Viskas brangsta, tai aš neturiu tokių iliuzijų, kad bus pigiau, ne, tikrai ne. Kanceliarinėm prekėm numatom apie 100 eurų, ne daugiau, bet tai yra maksimumas“, – pasakoja mama Gražina.
O būsimos penktokės Noros mama Jelena pastebi, kad mokyklinių prekių kainos kyla.
„Brangsta jo, bet kai neturim pasirinkimo, kokybė čia gera, patinka aptarnavimas, uniforma graži tai viskas okei“, – sako Jelena.
Aurimas ir Dovilė savo ketvirtokei renka naujas kelnes. Tiesa, teks pirkti ne tik drabužius:
„Pieštukai, klijai, susideda tas startinis paketas, kažkur apie 200 eurų minimum su kuprine. – Tai tenka truputį pinigines papurtyti? – Tenka, tenka, nelabai kitaip ir išeina“, – pasakoja tėtis Aurimas.
Vardija kainas
Uniformų parduotuvės įkūrėja Jūratė Šviežikienė atvira – rugpjūčio mėnesį pats darbymetis, mat tėvai skuba pirkti mokyklinius drabužius. Tiesa, uniformų kainos kilo keliais eurais.
„Polo marškinėliai, džemperis ir kažkokia apatinė dalis, tai tikrai pas mus kainuoja apie 100 eurų, jeigu tai yra vaikas pirmoje–ketvirtoje klasė. Penktoką–dvyliktoką išleisti pas mus krepšelis kainuoja apie 140 eurų. Du ar tris metus iš eilės kyla minimalus darbo užmokestis, elektros išlaidos, tai sąlygoja su tuo, uniformos kaina taip pat po truputėlį kyla“, – sako „Uniform Unicorn“ įkūrėja J. Šviežikienė.
„Swedbank“ paskaičiavo, kiek šiais metais kainuoja išleisti pirmoką į mokyklą. Jų duomenimis, tai tėvams gali kainuoti iki 400 eurų.
„Tai apima ir uniformą, kuri yra brangiausia šitam krepšelyje ir gali atsieiti daugiausia nuo 160 iki 230 eurų. Mūsų skaičiavimais, kanceliarinėm prekėm reikėtų planuoti maždaug apie 50–60 eurų“, – komentuoja „Swedbank“ finansų instituto ekspertė Justina Bagdanavičiūtė.
Taip pat į krepšelį, pasak, ekspertės, įeina ir šokių, sporto apranga, avalynė bei pratybų rinkinys.
Tėvams svarbu ne tik gera kaina
Prekybininkai pastebi, kad žmonės jau suskubo pirkti kanceliarinių prekių į parduotuves.
„Šiemet penktadaliu yra išaugusi paklausa kuprinėms. Bendras bazinių kanceliarijos priemonių krepšelis šiemet su „ačiū“ kortele atsieis 20,60 eurų, tai kainos yra išlikusios tos pačios, kaip ir praėjusiais metais“, – teigia „Maxima“ atstovas spaudai Titas Atraškevičius.
Tiesa, pasak prekybininkų, dažnai tėvai žiūri ne tik į kainą, bet ir į kokybę.
„Vieni ieško pigesnių pieštukų, trintukų, dar kažko, bet vis daugiau atkreipia dėmesį, kad tos prekės būtų kokybiškos, geros“, – sako „Iki“ atstovė spaudai Gintarė Kitovė.
„Swedbank“ ekspertė pabrėžia, kad dažnai gyventojai dėl įvairių nuolaidų prisiperka per daug.
Finansų ekspertų teigimu, prieš artėjančius mokslo metus itin svarbu apgalvoti, ką pirkti, ir susidaryti sąrašą būtiniausių priemonių.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.