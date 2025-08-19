Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas

„Swedbank“ keičia įkainius: už šias paslaugas nusiteikite mokėti daugiau

2025-08-19 09:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 09:12

„Swedbank“ pranešė savo klientams, kad nuo lapkričio 1 d. keis kai kurių savo paslaugų pavadinimus, įkainius bei sąlygas. Apie tai bankas klientus informavo el. laišku.

„Swedbank“ (nuotr. Elta)

„Swedbank" pranešė savo klientams, kad nuo lapkričio 1 d. keis kai kurių savo paslaugų pavadinimus, įkainius bei sąlygas. Apie tai bankas klientus informavo el. laišku.

1

„Atnaujinsime kasdienių banko paslaugų planų pavadinimus, kad jie būtų dar aiškesni. Pavyzdžiui, kasdien reikalingų banko paslaugų planas „Patogu“ taps „Bazinis“, – laiške rašo bankas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat bankas planuoja didinti nemokamo pinigų išgryninimo limitus debeto kortelėms ir atnaujinti dalį įkainių.

Pavyzdžiui, didės nemokamas grynųjų pinigų išėmimo limitas debeto kortele paslaugų plano „Patogu“ (bus „Bazinis“) turėtojams – iki  800 Eur/mėn. (šiuo metu – 580 Eur/mėn.).

Tais atvejais, kai klientas viršys nemokamą mėnesio limitą arba neturės paslaugų plano su nemokamu limitu, galios bendruose įkainiuose nurodytas mokestis. Taip pat bankas keis kai kuriuos kitus su grynųjų išėmimu susijusius mokesčius.

Be to, keisis Klasikinės kredito kortelės administravimo mokestis – į 2 Eur/mėn. (šiuo metu – 1,44 Eur/mėn.).

Padidės ir Auksinės kredito kortelės administravimo mokestis – į 5 Eur/mėn. (šiuo metu – 3,47 Eur/mėn.).

Bankas taip pat klientams pranešė apie tarptautinių pervedimų, vykdomų į ir gautų iš aukštos rizikos šalių, įkainių pokyčius. 

Jei su pakeitimais banko klientas nesutinka, iki spalio 31 d. gali nemokamai nutraukti atitinkamas mokėjimo paslaugų sutartis arba pasinaudoti sąskaitos perkėlimo paslauga.

Priešingu atveju bankas laikys, kad su pakeitimais sutinkate ir jie įsigalios nurodytą dieną. Apie savo nesutikimą bankui reikia pranešti raštu – interneto banko žinute ar atvykę į banko padalinį.

Tuo metu kiti bankai savo įkainių keisti kol kas neplanuoja.

