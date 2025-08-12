Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Šeima ir vaikai

Iš vasaros atostogų į mokyklą: kaip sklandžiai pereiti prie mokslo metų ritmo?

2025-08-12 11:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 11:11

Vasaros metu tiek vaikai, tiek tėvai dažniau leidžia sau nukrypti nuo įprasto dienos režimo. Šeimos dažniau keliauja, daugiau laiko praleidžia gryname ore, o rytais leidžia ilgiau pabūti lovoje. Vasarą dienotvarkė tampa laisvesnė, o griežtos miego, valgymo ir užsiėmimų valandos neretai lieka nuošalyje. Tokia laisvė naudinga po intensyvių mokslo metų, tačiau kartu ji išderina įprastus įpročius.

Mokyklos pradžia (nuotr. Shutterstock.com)

Vis dėlto, likus mažiau nei mėnesiui iki mokslo metų pradžios, verta pamažu grįžti prie nuoseklesnio dienos ritmo. Kuo greičiau grįšite prie mokslo metų režimo, tuo vaikams bus lengviau įsitraukti į mokymąsi. Be to, taip sumažinsite streso, nuovargio riziką pirmosiomis rugsėjo savaitėmis ir galėsite sklandžiau planuoti tiek mokyklos, tiek šeimos veiklas.

Palaipsniui atstatykite miego režimą

Norint, kad rugsėjo rytai būtų lengvesni visai šeimai, bent 2–3 savaites prieš mokslo metų pradžią verta pradėti koreguoti miego režimą. Kas 3–4 dienas eikite miegoti 15–20 minučių anksčiau ir atitinkamai kelkitės anksčiau ryte. Svarbu, kad miego aplinka būtų rami: išjunkite ekranus bent valandą prieš miegą, pasirūpinkite tinkama kambario temperatūra ir švelnia šviesa.

Kurkite pusryčių tradicijas

Reguliarūs pusryčiai padeda vaikams lengviau įsibėgėti į dienos ritmą ir gerina jų koncentraciją mokykloje. Likus kelioms savaitėms iki mokslo metų pradžios verta nustatyti aiškų pusryčių laiką, pavyzdžiui, 7:30 ar 8:00 valandą ryto. Įtraukite vaiką į pasiruošimą ir leiskite jam išsirinkti mėgstamus, sveikus patiekalus ar kartu paruošti stalą. Tokia tradicija ne tik formuoja pastovų režimą, bet ir suteikia galimybę ryte pabendrauti visai šeimai.

Ribokite laiką prie ekranų

Per vasarą vaikų laikas prie televizoriaus, kompiuterio ar telefono dažnai pailgėja, tačiau artėjant mokslo metams verta pamažu jį riboti. Per didelis ekranų naudojimas, ypač vakare, gali sutrikdyti miegą, sumažinti dėmesio koncentraciją ir energijos lygį dienos metu. Rekomenduojama bent valandą prieš miegą atsisakyti ekranų ir vietoj to rinktis ramesnes veiklas, pavyzdžiui, skaitymą, stalo žaidimus su visa šeima.

Įtraukite mokymosi veiklas

Norint, kad rugsėjo pradžia nebūtų staigus pokytis, verta į kasdienybę pamažu grąžinti mokymosi veiklas. Tai gali būti knygų skaitymas, rašymo pratimai, lengvi matematikos uždaviniai ar edukaciniai stalo žaidimai. Tokios veiklos lavina mąstymą, palaiko žinias ir ugdo gebėjimą susikoncentruoti. Svarbiausia, kad jos būtų įdomios ir nekeltų įtampos. Įtraukus mokymosi veiklas bent 20–30 minučių per dieną, vaikams bus lengviau prisitaikyti prie mokslo metų krūvio ir tvarkaraščio.

Pradėkite pirkti mokymosi reikmenis

Artėjant mokslo metams verta kartu su vaiku važiuoti į parduotuvę ir leisti jam pačiam išsirinkti kuprinę, sąsiuvinius, pieštukus bei kitus mokymosi reikmenis. Tokia patirtis skatina atsakomybės jausmą, ugdo savarankiškumą ir suteikia daugiau motyvacijos ruoštis pamokoms. Vaikui svarbu jausti, kad jo nuomonė vertinama, o pasirinkti daiktai atspindi jo asmenybę. Be to, šis pasiruošimo procesas gali tapti smagia šeimos tradicija, leidžiančia pozityviai nusiteikti naujiems mokslo metams.

