Šeima ir vaikai

Riedučių sportas yra puikus būdas leisti laiką lauke šiltuoju metų laiku, vis tik medikai pastebi, kad bet koks aktyvus sportas gali baigtis įvairiomis traumomis, todėl pirmiausia reiktų pagalvoti apie papildomas apsaugas. Dažniausiai važinėjantys riedučiais patiria tokias traumas, kaip kaulų lūžiai ir minkštųjų audinių sužalojimai. Dažniausiai lūžta dilbis, riešas, plaštaka ir alkūnė. Itin skausmingos yra sąnarių ir raumenų traumos, be to, jos ir ilgai gyja, po to reikalinga reabilitacija.