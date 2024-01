Ragina šiukštu nepirkti šių žaislų – vaikui gali sukelti pavojų

„Atliekant bandymus laboratorijose daugeliu atveju buvo nustatyta, kad žaislai kelia cheminį, užspringimo ar uždusimo pavojų.

UAB „Red and blue“ rinkai teikto žaislo – lėlės „Baby Enjoy the new fashion“ cheminės savybės neatitiko reikalavimų. Patikrinus žaislą laboratorijoje nustatyta, jog žaisle esančių diizononilftalato, diizodecilftalato ir di-2-etilheksilftalato kiekių suma (26,12 %) smarkiai viršijo leistiną ribą – 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Toks žaislas kelia apsinuodijimo pavojų.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, žaislas nebuvo tinkamai paženklintas: nebuvo nurodytas gamintojo ir importuotojo pavadinimas ir adresas, nebuvo įspėjimo ir instrukcijos lietuvių kalba bei nebuvo nurodytas konkretus pavojus, kodėl žaislas netinka vaikams iki 3 metų.

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Red and blue“ skirta 150 eurų baudą.

Saugos reikalavimų neatitiko medinė mašina su klounu

Pavojingu pripažintas UAB „Prekės tik jums“ rinkai teiktas žaislas – medinė mašina su klounu, kurio mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems vaikams iki 3 metų. Bandymų metu nustatyta, kad nuo žaislo atsiskiria smulkios detalės (klouno nosis, galva, kepurės rutuliukas, apykaklė), kurios tokio amžiaus vaikams kelia pavojų užspringti ar uždusti.

REKLAMA

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „ Prekės tik jums“ skirta 150 eurų baudą.

UAB „Alenara“ rinkai teiktų mašinėlių „My Dessert sale“ bei „Feed-tank“ mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams. Bandymų metu nustatyta, kad nuo žaislų atsiskiria smulkios detalės (rezervuaro dangtelis, ratukai, kaspino gabaliukai, lipdukai su plastikine plėvele ir kt.), kurios tokio amžiaus vaikams kelia pavojų užspringti ar uždusti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Alenara“ skirta 400 eurų baudą.

Pavojingą žaislą – lėlę „Pony Poopsil” – rinkai teikė UAB „Svaita”. Bandymų metu nustatyta, kad lėlės cheminės savybės neatitinka reikalavimų. Žaisle esančių cheminių medžiagų – ftalatų – kiekis smarkiai viršijo leistiną ribą – 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Toks žaislas kelia apsinuodijimo pavojų.

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „ Svaita “ skirta 500 eurų bauda.

UAB „Virgipra“ rinkai teikti nesaugūs produktai – mašina „FIRE RESCUE“ ir Iman of Noble® lūpų balzamas.

Žaislai kelia dusimo pavojų

Žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams. Bandymų metu nustatyta, jog nuo žaislo atsiskiria smulkios detalės (kėbulo durys, ratai ir vairas), kurios tokio amžiaus vaikams kelia pavojų uždusti.

REKLAMA

Ištyrus laboratorijoje lūpų balzamą nustatyta, kad jis neatitinka Lietuvos higienos normos HN 64:2017 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ reikalavimų. Nustatyta, jog naudojant šį lūpų balzamą, gali kilti mikrobiologinis pavojus.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Virgipra“ skirta 700 eurų bauda.

Nesaugų žaislą – lėktuvą „Cartoon Light Plane“ – rinkai teikė UAB „Kristutė“. Laboratorijoje nustatyta, jog žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka saugos reikalavimų žaislams, skirtiems jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams. Bandymais nustatyta, jog nuo žaislo atsiskiria smulkios detalės (ratukai, virvelės plastiko detalė, skaidraus plastiko diskas su baterijomis), o atsidengusios metalinės disko ir ratukų ašys – aštrūs smaigaliai, todėl žaislas žaidžiančiam vaikui kelia pavojų uždusti ir susižeisti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „ Kristutė“ skirta 800 eurų baudą.

Pavojingą žaislą – mašinėlę 620117 – į rinką teikė UAB „Eiginta”. Žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams. Bandymais nustatyta, jog nuo žaislo atsiskiria smulkios detalės – standžiojo plastiko besisukančios rato formos figūrėlės, todėl mašinytė kelia pavojų uždusti ir susižeisti.

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Eiginta“ skirta 900 eurų bauda.

Žaidžiant galima susižeisti

UAB „Daisena“ teikė į rinką žaislą – malūnsparnį „FLASH HELICOPTER“ su saldainiais, kurio mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams. Bandymais nustatyta, jog nuo žaislo atsiskiria smulkios detalės (propeleris, ratukai, lipdukai, virvelės), o ratukų smaigalio skerspjūvio matmenys, metaliniai smaigaliai ir vielos laikytini potencialiai pavojingais tokio amžiaus vaikams, todėl žaislas kelia pavojų uždusti ir susižeisti.

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Daisena“ skirta 1325 eurų bauda.

Pavojingus žaislus – kiaušinį su vienaragiu ir saldainiais „Unicorn+tattoos“ bei „Hungry Bunny“ – rinkai teikė UAB „Baltijos bretlingis“.

Bandymų metu nustatyta, kad kiaušinio su vienaragiu ir saldainiais cheminės savybės neatitinka reikalavimų, nes žaisle esančių cheminių medžiagų – ftalatų – kiekis (3,22 %) viršija leistiną ribą – 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Toks žaislas kelia apsinuodijimo pavojų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prisukamo žaislo „Hungry Bunny“ mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems jaunesniems nei 3 metų amžiaus vaikams. Bandymais nustatyta, jog nuo žaislo atsiskiria smulkios detalės (prisukimo raktas, kiškio kojos, lipdukai su plastikine plėvele), todėl jis kelia pavojų užspringti ar uždusti.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Baltijos bretlingis“ skirta 1325 eurų bauda.

UAB „Taurinas” teikė rinkai lėlę „Secret Fairy“ My Very Own”, kurios cheminės savybės neatitiko saugos reikalavimų. Tiriant žaislą nustatyta, kad jame jame esančių cheminių medžiagų – ftalatų – kiekis (0,12 %) viršija leistiną ribą – 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Toks žaislas kelia apsinuodijimo pavojų.

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Taurinas“ skirta 1325 eurų bauda.

Rasa Širvinskienė, vykdanti veiklą pagal individualios veiklos pažymą, į rinką teikė žaislą „Lovely pets“, kurio cheminės savybės neatitiko reikalavimų. Tiriant žaislą nustatyta, kad jame esančių cheminių medžiagų – ftalatų (di-2-etilheksilftalatai (8,9 %) ir diisononilphthalatas (0,2 %)), kiekis žymiai viršija leistiną ribą – 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Toks žaislas kelia apsinuodijimo pavojų.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Rasai Širvinskienei skirta 1325 eurų bauda”, – Rašoma Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešime žiniasklaidai.