TV3 naujienos > Žmonės > Rask vasarą su Samsung

Šmaikšti L. Pobedonoscevo ir A. Bružo kelionė į kosmosą etnokosmologijos muziejuje su „Samsung Galaxy“

2025-08-18 09:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 09:55

Šį kartą laidos „Rask vasarą su Samsung Galaxy“ L. Pobedonoscevas ir A. Bružas apsilankė Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, įsikūrusiame Molėtų rajone. Šiame muziejuje laidų vedėjai turėjo galimybę iš arčiau pamatyti žmonijos ryšius su kosminiu pasauliu ir išbandyti naujausias „Samsung Galaxy“ išmaniųjų telefonų funkcijas.

Rask vasarą su Samsung

Laida prasidėjo šalia etnokosmologijos muziejaus, kai Andrius Bružas išbandė „Samsung Galaxy Fold7“ funkciją „Gemini Live“. „Gemini, kur mes esame?“ – atlenkęs išmanųjį telefoną ir įjungęs kamerą paklausė jis. Dirbtinio intelekto asistentas akimirksniu tiksliai pasakė žinomų vyrų buvimo vietą ir šie pradėjo savo kelionę į kosmosą.

Įžengę į muziejaus vidų vedėjai nustebo, kaip moderniai įrengtas vidus, ir savo išmaniaisiais telefonais užfiksavo viską, ką matė aplinkui. L. Pobedonoscevas nukreipė „Samsung Galaxy Flip7“ išmanųjį telefoną į ateivį ir paklausė, koks objektas yra priešais jį. „Prieš tave yra ateivio skulptūra, sėdinti ant kėdės, ir, atrodo, kad jis skaito knygą“ – atsakė dirbtinio intelekto asistentas. Jis taip pat įvardino knygos pavadinimą ir trumpai papasakojo, apie ką ji yra.

Toliau A. Bružas ir L. Pobedonoscevas vaikščiojo po muziejų, gėrėjosi vaizdais iš kosmoso ir išbandė įvairius interaktyvius eksponatus. Leonardas taip pat išmėgino „Circle to Search“ funkciją ir, apvedęs pirštu priešais esančią knygą, surado tikslų jos pavadinimą ir autorių.

Pamatyti visą laidą, kaip vedėjai praleido laiką etnokosmologijos muziejuje ir ką jame nuveikė su „Samsung Galaxy“ sulenkiamais išmaniaisiais, galite čia:

