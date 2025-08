Savivaldybės parama šeimoms su naujagimiais: kūdikio kraitelis ir papildoma išmoka

REKLAMA

„Mums svarbu, kad kiekviena auganti Vilniaus rajono šeima jaustųsi saugi ir palaikoma nuo pat pirmųjų akimirkų. Džiugu, kad teikiamą paramą vertina vis daugiau šeimų, ką puikiai atspindi ir skaičiai: pernai įteikėme 175 kūdikio kraitelius, o nuo šių metų pradžios – jau 325. Bendra jų vertė siekia daugiau nei 48 tūkst. eurų. Tai mus įkvepia ir toliau nuosekliai stiprinti bei plėtoti paramos jaunoms šeimoms iniciatyvas“, – kalba Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.

Vilniaus rajono savivaldybės kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurios:

kūdikio gimimą užregistravo Vilniaus rajono Civilinės metrikacijos skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilniuje) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo gimimo;

(Rinktinės g. 50, Vilniuje) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo gimimo; bent vienas iš naujagimio tėvų yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą Vilniaus rajone arba yra įtrauktas į Savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Atkreipiame dėmesį, kad naujagimio gimimo įregistravimas ir gyvenamosios vietos deklaravimas yra dvi skirtingos procedūros, kurias tėveliai kartais painioja. Ypač svarbu žinoti: jei naujagimio gimimas yra registruojamas internetu, būtina pasirinkti Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyrių (Rinktinės g. 50, Vilniuje) – tik tokiu atveju šeimai priklausys kūdikio kraitelis.

„Džiaugiamės, kad Vilniaus rajone registruojama vis daugiau naujagimių. Suprantame tėvelių lūkesčius ir nuoširdžiai apgailestaujame, kad šiuo metu visi turimi kraiteliai jau išdalinti. Tačiau pirkimų procedūros jau įvyko, o jų išdavimą planuojama atnaujinti rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje, kai tik savivaldybę pasieks naujos partijos kraitelių. Apie atnaujintą kūdikių kraitelių dalinimą savivaldybė būtinai informuos papildomu pranešimu“, – teigia Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Brigita Jankovska.

Kūdikio kraitelį sudaro naudingi kasdienės priežiūros, miego, maitinimo ir higienos reikmenys: bekontaktis termometras, patalynės užvalkalų komplektas, pledas, rankšluostis su gobtuvu, kūdikių priežiūros rinkinys, minkšti sensoriniai kamuoliukai, kramtukas, neslystantis vonios kilimėlis, vandens termometras, dubenėlis su dangteliu ir šaukštu, barškutis, čiulptuko laikiklis su mediniu užsegimu, medvilnės vystyklų komplektas. Vieno kraitelio vertė siekia 150 eurų.

Kūdikio kraitelis negrąžinamas ir į pinigines lėšas nekeičiamas.

Savivaldybė skiria papildomą vienkartinę išmoką gimus vaikui

Primename, kad Vilniaus rajono gyventojai, susilaukę naujagimio, gali gauti ne tik kūdikio reikmenų kraitelį, bet ir papildomą finansinę savivaldybės paramą: vienkartinę 210 eurų išmoką (3 BSI).

Išmoka skiriama šeimoms, kai:

nors vienas iš tėvų ne mažiau kaip 12 mėnesių iki vaiko gimimo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Vilniaus rajone arba buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus rajono savivaldybėje ir faktiškai gyvena Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Svarbu. Išmoka skiriama tik vaikams, gimusiems nuo 2025 m. sausio 1 d. (imtinai). Vienkartinė išmoka mokama už kiekvieną gimusį vaiką.

Norint gauti vienkartinę 210 eurų išmoką, vienas iš tėvų turi pateikti prašymą savivaldybei ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Prašymą galima pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu (per valstybės elektroninės valdžios sistemą) arba per atstovą. Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Aktualūs dokumentai:

Kūdikio kraitelio išdavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Papildomos vienkartinės paramos (išmokos) gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas