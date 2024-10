Apie rugpjūčio 5d.

Rugpjūčio 5 diena yra 217-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 218-oji. Iki metų pabaigos lieka 148 dienos.



Rugpjūčio 5-oji taip pat yra Tarptautinė alaus diena, kuri pirmą kartą buvo paminėta JAV 2007 metais ir vėliau išplito į kitas šalis. Šią dieną žmonės kviečiami susirinkti su draugais ar šeima ir pasimėgauti alumi. Alus yra vienas seniausių gėrimų, kuris viduramžiais dažnai buvo vartojamas vietoj vandens dėl prastos vandens kokybės ir ligų plitimo per šulinius. Be to, liepos 18 dieną švenčiama Tarptautinė aludarių diena, skirta pagerbti alaus gamintojus.