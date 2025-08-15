Jonavoje perspėjama apie siaubą vidury baltos dienos: „Yra tokių žudikų“

Vienoje Jonavos gyventojų socialinio tinklo „Facebook“ grupėje išplito įspėjimas augintinių šeimininkams, jog galimai prie Neries yra nuodijami gyvūnai.
„Šuniukų savininkai dalinamės mūsų „nuotykiais“. Mūsų šuniukas kažką suvalgė, kol vaikščiojome palei Nerį, ir dėl to turėjome net keturis vizitus pas veterinarus Kaune – jis viduriavo krauju ir be sustojimo vėmė. Šiaip ne taip pavyko jį atgaivinti lašelinėmis ir daugybės vaistų dėka“, – teigė anonimu panoręs išlikti asmuo.
Pasak jo, gydytojai nusprendė, kad šuo galimai buvo apnuodytos, kadangi, pranešėjo teigimu, gyvūnui buvo sutrikusi kepenų veikla, o tyrimai parodė, kad organizme yra toksiškų nuodų.
„Gydytojai priėjo prie išvados, kad šuo buvo apnuodytas, nes kepenys neveikė, o kraujo tyrimai parodė, jog organizmas kovoja su toksiškais nuodais“, – teigė Jonavos gyventojas.
„Niekada iki šiol nebuvome susidūrę su tokia situacija, nors buvome girdėję nemažai gandų. Į tai, kokios bausmės tokie žmonės nusipelno, nesileisiu, tačiau tiesiog noriu pasidalinti patirtimi ir priminti, kad tokių žudikų yra.
Žinoma, jei kas nors turite kokios nors informacijos apie bendruomenei žinomą nuodytoją (ypač prie Neries „Maximos“) – prašau pasidalinti. Būkite saugūs“, – įraše pridėjo jis.
Paaiškino, kaip elgtis šeimininkams
Veterinarijos gydytojas Augustas Janulevičius teigia, kad pirmieji simptomai, apsinuodijus augintiniui, yra vangumas, vėmimas, kartais pasireiškia viduriavimas.
Tiesa, veterinaras priduria, kad tai priklauso ir nuo to, kaip gyvūnas apsinuodijo.
„Jeigu šnekame apie suėstas medžiagas, tai labai dažnai pasireiškia vėmimas, seilėtekis padidėja, gyvūnas stipriai vangus pasidaro, jį pykina, pasireiškia apatija. Esant sunkesniems apsinuodijimams, kartais labai greitai pasireiškia neurologiniai simptomai – drebėjimas, gyvūnui būna sunku atsistoti ant kojų ir panašiai“, – aiškina A. Janulevičius.
Veterinaras taip pat sako, kad prieš atvežant gyvūną į veterinariją, svarbu, kad šeimininkai, jei yra galimybė, sužinotų kuo galėjo apsinuodyti gyvūnas. Tiesa, pašnekovas pripažįsta, kad jei augintinis ką nors suvalgė kieme, dažniausiai šeimininkai nežino, ką suvalgė gyvūnas.
Jei augintinis apsinuodijo namuose, pavyzdžiui, išgėrė cheminių priemonių ar vaistų, šeimininkams vertėtų į veterinarijos kliniką atsivežti tą patį buteliuką ar vaistų pakuotę. Taip veterinarai galės tiksliai nustatyti, kokių medžiagų gyvūnas galėjo gauti.
„Pagal tai yra daug lengviau identifikuoti, kokios galimos reakcijos, kokių priemonių reikia imtis ir kaip skubiai“, – teigia A. Janulevičius.
Taip pat svarbu žinoti ir kada gyvūnas galėjo suvalgyti nuodus.
„Jeigu laiko praėjo nedaug, tai reikėtų skubiai važiuoti į kliniką. Ir pirma, ką reiktų atlikti, tai reikėtų gyvūną vimdyti ir šalinti visas tas suvalgytas medžiagas“, – sako A. Janulevičius.
Dažniausiai, pasak veterinaro, gyvūnai lauke apsinuodija žiurkių nuodais, šliužų, skruzdžių naikinimo priemonėmis.
Tuo metu namuose dažniausiai apsinuodijama įvairiais chemikalais, pavyzdžiui, indų plovikliais.
A. Janulevičius primena, kad gyvūnų šeimininkai taip pat turėtų imtis ir kelių prevencinių priemonių, norėdami apsaugoti savo gyvūnus nuo apsinuodijimo.
„Pirmas dalykas, jeigu nuosavame kieme, tai saugoti gyvūną nuo tų vietų, kur naudojami nuodai, nepaleisti gyvūno laisvai lakstyti teritorijoje.
Jeigu nuvykstame į naują vietą arba, atvykstame į kokią nors sodybą pas draugus arba gimines, tai pasiteirauti ar kartais nėra tokių nuodų kur nors padėta. Jeigu tokių nuodų yra, tai arba juos patraukti, arba akylai stebėti augintinį ir be pavadžio jo nevedžioti“, – nurodo A. Janulevičius.
Nusikaltusiems gali tekti praleisti laiką už grotų
Lietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis nurodo, kad už žiaurų elgesį su gyvūnais yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, o nusikaltę asmenys netgi gali būti uždaryti už grotų.
„Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų“, – nurodė R. Matonis.
Pasak jo, šiemet pagal šį straipsnį pradėta 13 ikiteisminių tyrimų, praėjusiais metais per tą patį laikotarpį buvo pradėta 15 ikiteisminių tyrimų.
Tiesa, policijos atstovas priduria, kad nusikaltusiems gali grėsti ir baudžiamoji atsakomybė.
„Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų“, – komentare raštu aiškino R. Matonis.
Policijos atstovo teigimu, šiemet pagal šiuos straipsnius pradėti jau beveik 100 administracinių teisenų.
