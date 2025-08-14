Kaina kasoje – didesnė nei lentynoje? Neapsigaukite, štai kurią turite mokėti

Nors situacijų būna įvairiausių, svarbu žinoti, ko tokiais atvejais galima reikalauti ir kas būna teisus – pirkėjas ar parduotuvė.
Supelijusi dešra ar 10 kartų didesnis svoris
„Facebooke“ žmonės dalijosi įvairiomis situacijomis, kai neatitinka prekės svoris ar kaina. Pvz., prekybos tinkle „Maxima“ vietoje 0,668 kg savitarna užfiksuoja 6,680 kg karkos, tad už gabalėlį rodo mokėti beveik 87 eurus.
Pirkėja Vaida pasidalijo, kad „Maximoje“ pirko tortą, ant kurio nurodyta kaina buvo 15,71 euro, tačiau kasoje teko sumokėti 17,60 euro:
„Paklausus pardavėjos, kodėl neatitinka kainos, atsakė: va, turbūt buvo akcija ir pasibaigė, taigi nubraukta, kad ne tokia kaina. Būčiau iš principo neėmus, bet mergaitė išsirinko gimtadieniui būtent šito skonio tortą.“
Komentaruose žmonės rašė, kad esą labai dažnai „Maximoje“ su tortais taip būna, tad visada reikia tikrinti kvitus.
„Man ir taip yra buvę. Pardavėja akis draskė, kad ji teisi, o paskambinus į info liniją pasakė, kad aš teisi“, – pasakojo Ramunė.
Panašių atvejų pasitaiko ir nuskenavus lojalumo korteles, kai vietoje to, kad kainos sumažėtų, jos padidėja.
Pirkėjai neretai aptinka ir pagedusių prekių, tačiau dažniausiai tą pastebi tik namuose, tad grąžinti nelabai pavyksta.
Pvz., Algis (vardas pakeistas) pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti, kad dar mėnesį galiojantis česnakinis saliamis – supelijęs:
„Kiek ten kartų sako „Maxima“ patikrina prekes? Tris kartus? Tikrinta patikrinta.“
Kada galite reikalauti mažesnės kainos?
Laikinai „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorės pareigas einanti Snieguolė Valiaugaitė pabrėžė, kad pirkėjas už prekę turi mokėti tokią kainą, kokią jis matė kainos etiketėje, lentynoje.
Tad pastebėjus neatitikimus prašoma apie tai pranešti: „Jei pirkėjui atsiskaitant kasoje buvo nepritaikyta prekės akcija, tokiais atvejais sumokėtos sumos skirtumas yra grąžinamas pateikus kvitą.
Grąžinama grynaisiais pinigais (informacijos kasoje) arba į „Ačiū“ kortelę (susisiekus el. paštu arba telefonu su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi).“
Kituose prekybos tinkluose tvarka yra tokia pati. Pvz., „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė yra sakiusi, kad įsivėlus klaidai pirkėjui reikėtų kreiptis į parduotuvę, jog būtų kompensuotas dėl klaidos atsiradęs kainos skirtumas.
Jei taip nutiktų prekybos tinkle „Rimi“, pirkėjas galėtų arba susigrąžinti permokėtus pinigus arba išvis grąžinti, jei dėl negautos ar mažesnės nuolaidos persigalvoja.
„Lidl“ tokie atvejai yra sprendžiami individualiai ir palankiai klientui – permoką jis gali susigrąžinti grįžęs į parduotuvę su kvitu arba kreipdamasis į klientų aptarnavimo skyrių.
„Jei pirkėjas pareiškia pretenziją dėl didesnės kainos, prekė parduodama už lentynos kainą – mes prisiimame atsakomybę už savo klaidą ir parduodame už mažesnę kainą“, – teigė „Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis.
Ką daryti, jei nusipirkote sugedusio maisto?
S. Valiaugaitė atkreipė dėmesį, kad maistas patenka į draudžiamų grąžinti prekių sąrašą.
„Vis dėlto kiekvieną situaciją vertiname individualiai ir, esant mūsų klaidai, kokybės neatitikimui, pinigus visuomet grąžiname.
Vis tik pirkėjus raginame nedelsti ir įsigijus nekokybišką prekę iš karto kreiptis į parduotuvės personalą arba į mūsų klientų aptarnavimo skyrių“, – nurodė „Maximos“ atstovė.
Ji paminėjo, kad grąžinant prekę visuomet prašoma pateikti pirkimo kvitą įsitikinant, kad klientas ją įsigijo „Maximos“ parduotuvėje.
„Jeigu pirkėjas neturi kvito, bet apsipirkimo metu naudojo „Ačiū“ kortelę, jam reikėtų parašyti laišką mūsų klientų aptarnavimo skyriui su prašymu atsiųsti kvito kopiją.
Pateikus atitinkamus duomenis, kvitas klientui bus atsiųstas el. paštu, o tuomet bus galima kreiptis dėl prekės grąžinimo. Gauti kvito kopiją galima taip pat užpildžius prašymą internetiniame puslapyje“, – dėstė S. Valiaugaitė.
Klaidingos kainos – kodėl ir kaip dažnai pasitaiko?
S. Valiaugaitė aiškino, kad tiek svorio, tiek kainos netikslumai kasose gali įvykti dėl klaidingo prekės ženklinimo.
„Tokiais atvejais pirkėjus raginame kreiptis į parduotuvės personalą tam, kad klaidos būtų identifikuotos ir ištaisytos“, – nurodė ji.
Tuo metu kainų neatitikimai lentynose ir kasoje, anot S. Valiaugaitės, dažniausiai pasitaiko dėl žmogiškosios klaidos. Pvz., parduotuvės darbuotojui po akcijos nespėjus pakeisti prekės etiketės.
O, jeigu kasoje nebuvo pritaikyta akcija, tai taip pat gali būti žmogiškoji ar tiesiog sistemos klaida.
„Tuomet žmogus mato lentynoje vieną kainą, o kasoje jam išmuša kitą. Gali būti, kad kasoje kaina bus išmušama mažesnė. Aišku, tada nieks neprotestuoja.
O gali būti ir didesnė – tada jau žmonės, žinoma, nepatenkinti būna, nes tikėjosi pigiau, o išėjo brangiau. Bet tai pasitaiko retai, tai nėra kažkokie nuolatiniai atvejai“, – anksčiau yra sakęs „Norfos“ atstovas.
G. Kitovė paminėjo, kad prekybos tinkle „Iki“ didelė dalis nuolaidų pritaikoma tik turint lojalumo kortelę arba perkant tam tikrą kiekį prekių.
Tad, siekiant išvengti nesusipratimų, yra svarbu atkreipti dėmesį, kokia tai nuolaida ir nepamiršti nuskenuoti lojalumo kortelės. Mat, tą padarius, klaidų kasoje beveik nepasitaiko.
G. Kitovė paminėjo ir tai, kad tinkle yra naudojamos elektroninės kainų etiketės, kuriose kainos pakeičiamos automatiškai. O tai leidžia žmogiškų klaidų ir kainų neatitikimo riziką sumažinti iki minimumo.
Kaip seniau naujienų portalui tv3.lt komentavo „Lidl“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis, klaidų gali pasitaikyti ir dėl to, kad darbuotojas kasoje svėrimo metu per klaidą įveda ne tą produktą.
