Prezidentas skeptiškas mažumos Vyriausybės scenarijui: abejoja opozicijos žadama parama

„Lietuvoje, dabartinėmis konkrečiomis aplinkybėmis, manau, kad tokia (mažumos – ELTA) Vyriausybė, jeigu išsilaikytų keletą mėnesių, tai jau būtų labai geras rezultatas“, – pirmadienį LRT televizijai sakė G. Nausėda.
Taip prezidentas teigė, kalbėdamas apie kultūros bendruomenėje kilusį pasipiktinimą, jog Kultūros ministerija buvo perleista į „Nemuno aušros“ rankas, o naujuoju ministru paskirtas Ignotas Adomavičius.
„Kalba apie tai, ir man atrodo tą pakankamai aiškiai indikuoja kultūros bendruomenė, kad „Nemuno aušrai“ neturi būti suteikta teisė deleguoti kandidatą į kultūros ministrus. Todėl bet kokia kita pavardė (...) veikiausiai susidurtų su tokiu pačiu pasipriešinimu ir šitos problemos išspręsti negalėtų“, – dėstė jis.
„Kelias yra štai koks – socialdemokratų partija apskritai gali pereiti dirbti į mažumos Vyriausybę ir užimti šiuos postus savo ministrais“, – galimus scenarijus braižė jis.
Vis tik, G. Nausėda pažymėjo, kad tokiu atveju gali kilti papildomų iššūkių, mat, artėjant svarbiems sprendimams dėl gynybos ir kitų įsipareigojimų, socialdemokratai negali būti užtikrinti šiuo metu žadama opozicinių partijų parama.
„Aš matau štai kokią problemą. Taip, dabar opozicinės partijos deklaruoja – išmetate iš koalicijos „Nemuno aušrą“, mes jus palaikysime. Kaip bus realiame gyvenime ir kiek tas palaikymas tęsis (...), o galbūt jau po kelių dienų opozicija sakys, kad mes esame opozicija ir mes neprivalome jūsų kiekvienu klausimu palaikyti“, – svarstė jis.
ELTA primena, kad stringant naujojo Ingos Ruginienės Ministrų kabineto formavimui, viešojoje erdvėje diskutuota apie galimą mažumos Vyriausybės scenarijų.
Iš pradžių šalies vadovas G. Nausėda buvo teigęs, jog valdantiesiems dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis būtų netinkamas kelias. Tačiau rugsėjo viduryje jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas teigė, kad šalies vadovas mato tokią galimybę – pasak jo, nors tai apsunkintų darbą, toks scenarijus nekeltų jokios grėsmės valdantiesiems.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė aiškino, kad galimybė dirbti mažumos Vyriausybėje jai nekėlė nerimo, tačiau pripažino – visada geriau turėti tvirtą daugumą Seime.
I. Ruginienė bei jos vedama Vyriausybė prisiekė ir įgijo įgaliojimus praėjusią savaitę.
