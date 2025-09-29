Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šimonytė kirto Ruginienei: „Kiek kainuoja savigarba“

2025-09-29 17:16 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-29 17:16

Daliai bendruomenės prieštaraujant sprendimui Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“, premjerė Inga Ruginienė sako, jog reikalavimas pašalinti „aušriečius“ iš koalicijos – neįgyvendinamas. Į premjerės komentarus aštriai sureagavo Ingrida Šimonytė.

Ingrida Šimonytė

Daliai bendruomenės prieštaraujant sprendimui Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“, premjerė Inga Ruginienė sako, jog reikalavimas pašalinti „aušriečius“ iš koalicijos – neįgyvendinamas. Į premjerės komentarus aštriai sureagavo Ingrida Šimonytė.

18

I. Ruginienė anksčiau pirmadienį pareiškė, kad reikalavimas pašalinti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos – neįgyvendinamas. Taip pat premjerė pareiškė labai norinti, kad „reikalavimai sueitų į darbo sąlygas, darbo užmokestį, galbūt, didesnį kultūros srities finansavimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai norėčiau išgirsti, kokios yra baimės. Per mūsų susitikimą buvo pasakyta, kad pati partija yra kliuvinys ir bėda, bet neišgirdau detalių, kodėl ir kurioje grandyje aš galėčiau įsikišti ir tas baimes išsklaidyti“, – akcentavo ji. 

Sureagavo Šimonytė

Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė I. Ruginienės komentarus prilygino mokinio pasiteisinimams per egzaminą.

„Ponios Ruginienės komentarai skamba kaip mokinio, kuris atėjęs į fizikos egzaminą ir gavęs klausimą apie kokius termodinamikos dėsnius sako: hm, negalvojau net, kad čia klaus tokių dalykų, aš jums geriau apie futbolą papasakosiu. Nes tai vienintelis dalykas, kurį išmano“, – savo feisbuko paskyroje rašo I. Šimonytė.

„Tik kad čia net ne fizika. Ir kiekvienam, gerbiančiam valstybingumo pamatus ir demokratiją, aiškiau nei aišku, ko prašo kultūrininkai. Net ponui Jansonui, atrodo, aišku. O visi tie bandymai klausimus nuvest į darbų saugą ir atostogas atrodo kaip bandymas išsiaiškinti, kiek kainuoja savigarba.“, – pridūrė I. Šimonytė.

Jansonas: neįsivaizduoju, kaip Adomavičius galės tęsti savo darbą

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiais patarėjas Frederikas Jansonas sako neįsivaizduojantis, kaip kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras, „aušrietis“ Ignotas Adomavičius galės tęsti darbą šiose pareigose.

„Jis iš anksto buvo iš esmės pasmerktas ir aš neįsivaizduoju, kaip galės tęsti savo darbą“, – interviu portalui „Verslo žinios“ sakė F. Jansonas.

Premjerė nesutinka su F. Jansono pasakymu, kad šis neįsivaizduoja, kaip kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras „aušrietis“ Ignotas Adomavičius galėtų tęsti darbą šiose pareigose. Anot Vyriausybės vadovės, I. Adomavičiui reikia duoti šansą bent pradėti darbus. 

„Kol kas mes net neleidome ministrui pradėti dirbti. Leiskime ministrui pradėti dirbti ir jeigu jis nesusitvarkys su savo pareigomis – tikrai atitinkamai darysime sprendimus“, – pabrėžė ji.

Stebina kritika, kai dar nėra jokių sprendimų

Premjerė tikina, jog pastaruoju metu jai ir prezidentui skirta kritika dėl ministro paskyrimo ją stebina, nes kol kas I. Adomavičius dar nepriėmė jokių sprendimų, už kuriuos būtų galima jį peikti. 

„Blogai vertinu (teatrų reakciją – ELTA) ir tikrai dėl to pergyvenu, labai norėčiau, kad rastume tam tikrą kompromisinį sprendimą. Pati organizavau ne vieną protestą ir visada kritikuodavau tam tikrus sprendimus ar veiksmus. Čia man yra nauja situacija, kada dar nei sprendimų, nei veiksmų net nebuvo“, – teigė I. Ruginienė.

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis
Ruginienė atkirto apie Žemaitaitį, kultūros bendruomenės kritiką: „Dar nespėjome parodyti savo darbų" (49)
Gitanas Nausįda ir Kultūros ministerija (tv3.lt koliažas)
Festivalyje Rumunijoje akibrokštas: salė skandavo „Gėda Nausėda" (78)
Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)
Jansonas: neįsivaizduoju, kaip Adomavičius galės tęsti savo darbą (23)
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius (nuotr. Facebook, Robertas Riabovas/BNS, BNS)
Išanalizavo Lietuvos kultūros ministro veidą: štai ko jis nepasako žodžiais (16)

............................. klausiu
............................. klausiu
2025-09-29 17:24
Ar Valstybės Kontrolės Auditas jau atrado tuos "galimai" dingusius virš 700 mln., kurių pasigedo po šhimonko kadencijos?
Šimonytės savigarba pedofiluose
Šimonytės savigarba pedofiluose
2025-09-29 17:25
Šimonyte, po triju metų išsirinksi, ką norėsi.
O tu turėjai savigarbos, pedofilą gindama su skambučiais į Čilę, ar kur jis ten buvo? Va čia tai savigarba pedofilus gibt!
nu
nu
2025-09-29 17:21
pagaliau landsberginė kumelė sužvengė ;-D
