TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas: neįsivaizduoju, kaip Adomavičius galės tęsti savo darbą

2025-09-29 14:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 14:32

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausias patarėjas Frederikas Jansonas sako neįsivaizduojantis, kaip kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras, „aušrietis" Ignotas Adomavičius galės tęsti darbą šiose pareigose.

Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiais patarėjas Frederikas Jansonas sako neįsivaizduojantis, kaip kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras, „aušrietis“ Ignotas Adomavičius galės tęsti darbą šiose pareigose.

„Jis iš anksto buvo iš esmės pasmerktas ir aš neįsivaizduoju, kaip galės tęsti savo darbą“, – interviu portalui „Verslo žinios“ sakė F. Jansonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik, pastebėjo jis, esminė besipiktinančios menininkų bendruomenės keliama problema yra ne konkreti ministro asmenybė, bet tai, jog Kultūros ministerija buvo deleguota koalicijos partnerei „Nemuno aušrai“. Todėl, svarstė patarėjas, vargu, ar situacija būtų kitokia, jei „aušriečiai“ būtų siūlę kitą kandidatūrą. 

„Labai sudėtinga pasakyti, ar tai kažką būtų pakeitę, nes protestas, šiaip jeigu taip vertiname, yra net ne tiek nukreiptas prieš konkretų asmenį“, – kalbėjo patarėjas.

„Problema yra tai, kad apskritai „Nemuno aušrai“ atitenka kultūra“, – tinklalaidėje teigė jis.

Todėl, tęsė jis, atsakomybę dėl visos Vyriausybės programos įgyvendinimo ir paties I. Adomavičiaus turės prisiimti premjerė Inga Ruginienė.

„Ar ministras pasikeis šiandien, ar po dviejų savaičių, ar po trijų mėnesių – gal staiga paaiškės, kad jis yra super turbo ministras ir įvyks kažkoks pasaulinis stebuklas – bet kokiu atveju, dabar yra labai sudėtinga situacija ir tam tikra prasme premjerė šiandien turės būti kultūros ministre“, – apibendrino F. Jansonas.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 57 tūkst. žmonių.

Jeigu ir toliau nebus išgirsti prezidento bei premjerės, menininkai žada spalio pradžioje rengti įspėjamąjį streiką.

Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė Gitano Nausėdos globos.

Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, šią savaitę prezidentas G. Nausėda žada susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene.

Bet anksčiau juk įsivaizdavai
Bet anksčiau juk įsivaizdavai
2025-09-29 14:44
Prieš prezidentui paskiriant šį klouną ministru? Ar neįsivaizdavai ir tada, bet nusikalstamai tylėjai ir nesiūlei prezidentui neskirti jo ministru? Kaip čia yra su tais tavo įsivaizdavimais?
Atsakyti
Chameleonai
Chameleonai
2025-09-29 14:44
Nu prezidentūroje ir padlos, patys suorganizavo, patys įkišo, o kai savo reikaliukus energetikoje pasitvarkė, jau meta dešrinio remygos dundukėlį per bortą.
Atsakyti
Ignas
Ignas
2025-09-29 14:57
Bet tai kokiu ciniku reikia būti, kad va šitaip pakomentuoti Nausėdos sprendimą
Patys tvirtina,patys stebisi tokiu ministru ir net neįsivaizduoja kaip jis dirbs
Atsakyti
