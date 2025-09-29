Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujasis kultūros ministras sako, kad nesikiš į LRT veiklą: čia ne mūsų darbo baras

2025-09-29 10:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 10:56

Nors valdančioji dauguma koalicinėje sutartyje įsipareigojo užtikrinti nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo eteryje, naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius tvirtina, kad jo vadovaujama ministerija nesikiš į LRT veiklą. Pasak jo, tai – ne ministerijos darbas.

Ignotas Adomavičius. ELTA / Julius Kalinskas

Nors valdančioji dauguma koalicinėje sutartyje įsipareigojo užtikrinti nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo eteryje, naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius tvirtina, kad jo vadovaujama ministerija nesikiš į LRT veiklą. Pasak jo, tai – ne ministerijos darbas.

„Ministerija nei kišasi, nei reguliuoja visuomeninio transliuotojo veiklą. Čia ne mūsų darbo baras. Ne ministerijos darbas aiškinti, ką LRT ar kiti visuomeniniai transliuotojai turi daryti“, – pirmadienį žurnalistams kalbėjo ministras.

Kaip skelbta, rugpjūtį pasirašytoje naujos koalicijos sutartyje numatyta, kad valdantieji užtikrins „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.

I. Ruginienės Vyriausybės programoje taip pat numatytas panašus punktas: „stiprinsime visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kritikavo nuostatą valdančiosios koalicijos sutartyje. Pasak jos, tai nerimą keliantis beprecedentis atvejis. Visuomeninio transliuotojo vadovės teigimu, jeigu valdantieji neturi užmojų kištis į žurnalistų veiklą ir riboti LRT nepriklausomumą, tokie tikslai koalicinėje sutartyje neturėjo atsirasti.

