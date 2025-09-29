Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičius apie atsistatydinimą negalvoja: tik pradėjau dirbti

2025-09-29 10:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 10:46

Kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako nematantis prasmės trauktis iš posto. „Nemuno aušros“ deleguotas ministras nurodo, kad žada susitaikyti su kultūros darbuotojų ir menininkų bendruomene, tačiau kiek tai truks, anot jo, parodys tik laikas.

Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis

Kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako nematantis prasmės trauktis iš posto. „Nemuno aušros“ deleguotas ministras nurodo, kad žada susitaikyti su kultūros darbuotojų ir menininkų bendruomene, tačiau kiek tai truks, anot jo, parodys tik laikas.

REKLAMA
7

„Aš tik pradėjau dirbti, pirmos dienos. Tai aš nematau tam prasmės“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė I. Adomavičius, paklaustas, ar matant sektoriaus pasipiktinimą nežada trauktis iš pareigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Puikiai galiu sujungti bendruomenę, išgirsti Kultūros ministerijos darbą kaip administratorius ir tikrai puikiai administruoti Kultūros ministeriją, kuri veda pagrindinę kultūros politiką“, – kalbėjo jis, nurodydamas, kodėl yra tinkamas eiti užimamas pareigas.

REKLAMA
REKLAMA

Ministras nurodė, kad ieško kontakto su nepasitenkinimą reiškiančia kultūros bendruomene, tačiau pažymėjo – tarp jų yra ir paramą jam reiškiančių žmonių.

REKLAMA

„Tikrai daugelis meno atstovų nori bendrauti, padeda ir palaiko“, – sakė jis, nekonkretizuodamas, iš ko jaučia palaikymą.

„Aušrietis“ pabrėžė – prieš jį protestuoja tikrai ne visa kultūros bendruomenė.

„Ne visa bendruomenė turi tiek daug priėjimo prie didžiosios žiniasklaidos arba viešųjų priemonių, tai galbūt supraskime tą žinutę, kad kiekviena banga kelia kitą bangą ir kartais įsijauti pats“, – užsiminė jis, nedetalizuodamas, ką turi omenyje.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu klausiamas, kaip reaguoja į atvejus, kai nuo Kultūros ministerijos bei Prezidentūros atsiriboja įvairūs menininkai bei organizacijos, I. Adomavičius neslėpė, kad tai jį liūdina.

„Labai liūdna, bet tikėkimės, kad su bendruomene rasime bendrą kalbą ir tuos pakeltus tiltus nuleisime, vėl bandysime grįžti prie bendro dialogo ir bendro darbo“, – kalbėjo ministras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta ir anksčiau, šią savaitę I. Adomavičius žada susitikti su keturių kultūros sektoriaus profesinių sąjungų atstovais. Ministras nurodė, kad kol kas konkretūs susitikimų laikai tebederinami.

Paaiškino, dėl ko atsiprašė bendruomenės

Praėjusią savaitę I. Adomavičius socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje atsiprašė kultūros bendruomenės. Klausiamas, kodėl, ministras priminė praėjusią savaitę daug kritikos sulaukusį jo pasisakymą Prezidentūroje.

REKLAMA

„(Atsiprašiau dėl – ELTA) benefiso Prezidentūroje, kuris galbūt ne vietoje ir ne laiku buvo. Tikriausiai, ne patirtis kaip turėtų būti, kas turėtų būti Prezidentūroje. Ten turėtų būti labiau aiškiau dalykai nustatyti, o ne benefisas“, – aiškino jis.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

REKLAMA

Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 57 tūkst. žmonių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jeigu ir toliau nebus išgirsti prezidento bei premjerės, menininkai žada spalio pradžioje rengti įspėjamąjį streiką.

Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė Gitano Nausėdos globos.

Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, šią savaitę prezidentas G. Nausėda žada susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Ignotas Adomavičius atsiprašė: „Kartais įsijauti pats“ (3)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Palangos meras: Ignotas Adomavičius – nepageidaujamas Čiurlioniui skirtame renginyje (30)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Ylos lenda iš maišo – prabilo dar vienas Adomavičiaus „klasiokas“: „ Žiūriu į foto ir vis tiek neatsimenu šio žmogaus“ (130)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Facebook, BNS/Roberto Riabovo, Elta)
„Tiesiog tuščia vieta“ – išklojo viską, ką galvoja apie kultūros ministrą (340)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų