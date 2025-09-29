Adomavičius apie atsistatydinimą negalvoja: tik pradėjau dirbti

„Aš tik pradėjau dirbti, pirmos dienos. Tai aš nematau tam prasmės“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė I. Adomavičius, paklaustas, ar matant sektoriaus pasipiktinimą nežada trauktis iš pareigų.
„Puikiai galiu sujungti bendruomenę, išgirsti Kultūros ministerijos darbą kaip administratorius ir tikrai puikiai administruoti Kultūros ministeriją, kuri veda pagrindinę kultūros politiką“, – kalbėjo jis, nurodydamas, kodėl yra tinkamas eiti užimamas pareigas.
Ministras nurodė, kad ieško kontakto su nepasitenkinimą reiškiančia kultūros bendruomene, tačiau pažymėjo – tarp jų yra ir paramą jam reiškiančių žmonių.
„Tikrai daugelis meno atstovų nori bendrauti, padeda ir palaiko“, – sakė jis, nekonkretizuodamas, iš ko jaučia palaikymą.
„Aušrietis“ pabrėžė – prieš jį protestuoja tikrai ne visa kultūros bendruomenė.
„Ne visa bendruomenė turi tiek daug priėjimo prie didžiosios žiniasklaidos arba viešųjų priemonių, tai galbūt supraskime tą žinutę, kad kiekviena banga kelia kitą bangą ir kartais įsijauti pats“, – užsiminė jis, nedetalizuodamas, ką turi omenyje.
Tuo metu klausiamas, kaip reaguoja į atvejus, kai nuo Kultūros ministerijos bei Prezidentūros atsiriboja įvairūs menininkai bei organizacijos, I. Adomavičius neslėpė, kad tai jį liūdina.
„Labai liūdna, bet tikėkimės, kad su bendruomene rasime bendrą kalbą ir tuos pakeltus tiltus nuleisime, vėl bandysime grįžti prie bendro dialogo ir bendro darbo“, – kalbėjo ministras.
Kaip skelbta ir anksčiau, šią savaitę I. Adomavičius žada susitikti su keturių kultūros sektoriaus profesinių sąjungų atstovais. Ministras nurodė, kad kol kas konkretūs susitikimų laikai tebederinami.
Paaiškino, dėl ko atsiprašė bendruomenės
Praėjusią savaitę I. Adomavičius socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje atsiprašė kultūros bendruomenės. Klausiamas, kodėl, ministras priminė praėjusią savaitę daug kritikos sulaukusį jo pasisakymą Prezidentūroje.
„(Atsiprašiau dėl – ELTA) benefiso Prezidentūroje, kuris galbūt ne vietoje ir ne laiku buvo. Tikriausiai, ne patirtis kaip turėtų būti, kas turėtų būti Prezidentūroje. Ten turėtų būti labiau aiškiau dalykai nustatyti, o ne benefisas“, – aiškino jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 57 tūkst. žmonių.
Jeigu ir toliau nebus išgirsti prezidento bei premjerės, menininkai žada spalio pradžioje rengti įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė Gitano Nausėdos globos.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, šią savaitę prezidentas G. Nausėda žada susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!