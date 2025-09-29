Kalendorius
Kultūros ministras žada taikytis su kultūros bendruomene: „Ne iš karto užgesinsi didelę ugnį“

2025-09-29 10:24 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-09-29 10:24

Pirmadienio rytą naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius ministerijoje susitiko su žiniasklaidos atstovais. Susitikimo metu ministras sureagavo į gaunamą kritiką iš kultūros bendruomenės atstovų ir pasidalino, kokių darbų planuoja imtis. 

Pirmadienio rytą naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius ministerijoje susitiko su žiniasklaidos atstovais. Susitikimo metu ministras sureagavo į gaunamą kritiką iš kultūros bendruomenės atstovų ir pasidalino, kokių darbų planuoja imtis. 

105

Reaguodamas į gaunamą kritiką ir organizuojamus protestus, I. Adomavičius teigė, kad jam yra „liūdna“.

Visgi kultūros ministras teigia planuojantis bendrauti su kultūros bendruomene bei tvirtino, kad iš dalies jos sulaukia ir palaikymo, o apie atsistatydinimą negalvoja. 

„Tikrai daugelis meno atstovų nori bendrauti, padeda ir palaiko“, – kalbėjo kultūros ministras. 

„Puikiai galiu sujungti bendruomenę, išgirsti kultūros ministerijos darbą, kaip administratorius ir tikrai galiu administruoti puikiai kultūros ministeriją, kuri veda pagrindinę kultūros politiką“, –  pridėjo jis. 

Paklaustas ar nebijo, jog bus išprašytas iš ministro pozicijos, I. Adomavičius tvirtino, kad jis atlieka darbą tėvynei. 

„Nėra nieko amžino, kaip ir pasakiau šiandien, ministras yra atliekantis darbą tėvynei, kultūrai“, – komentavo I. Adomavičius. 

Kultūros ministerijos vadovas taip pat teigė, kad šiuo metu prioritetą skirs bendravimui su profesinėmis sąjungomis ir kultūros ministerijos biudžeto formavimui 2026 m. 

„Pirmiausia, susitikimas su profesinėmis sąjungomis, dabar labai svarbus darbas yra biudžeto formavimas, biudžetas 2026 m. Mes turime kovoti už tą tikrai biudžetą kultūros ministerijai skiriamą, tai yra svarbus darbas ir priemonių planas. Į priemonių planą, kaip ir sakiau, įtrauksime visus bendruomenės narius“, – aiškino I. Adomavičius. 

Spaudos konferencijoje kultūros ministras teigė, kad šiuo metu yra derinami susitikimai su kultūros atstovais. 

„Pirmiausia, reikia pradėti bendrauti su bendruomene ir kalbėti, tai mes tą ir darome. Pradedame šnekėti, bendrauti, ne iš karto užgesinsi didelę ugnį, po truputį“, – šnekėjo I. Adomavičius. 

Rengtas protestas prieš kultūros ministrą

Primename, kad naujai išrinktas kultūros ministras jau spėjo sulaukti kritikos dėl jo turimų kompetencijų vadovauti kultūros ministerijai. 

Kaip praneša ELTA, praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu.

Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė praėjusios savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“. 

Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaujantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų. 

Ne tam taikytis
Ne tam taikytis
2025-09-29 10:54
Šimpanzė su granata eis taikytis su būriu žmonių, kuriems ką tik nuo šakos apšlapino ant galvų. Nausėda siuntinėja savo pastumdėlį ieškot sutarimo, kada jam pačiam reikia eit ir pasakyt "atsiprašau, aš suklydau". Bet šitai padoriam politikui, ir žmogui. Mums tas negresia.
Atsakyti
Kažkoks
Kažkoks
2025-09-29 10:58
Siaubas su rugniene ir nauksėda- gėda
Atsakyti
:)))
:)))
2025-09-29 12:20
Žurnalistai, o jūs padarykit eksperimentą. Paklausinėkit jo apie Čiurlionį žinomų faktų. Patikrinkit jį. Nustebinsit dar kartą
Atsakyti
