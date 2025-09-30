Temperatūra kris žemiau 10 laipsnių, žemę nuklos šalnos: sinoptikai skubiai įspėja dėl orų

Trečiadienį be žymesnio lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 0–5, Kuršių nerijoje 6–8 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 29 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 30 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 8–18, ežeruose – 12–16, Kuršių mariose – 12–13, Baltijos jūroje – 12–14 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!