TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Temperatūra kris žemiau 10 laipsnių, žemę nuklos šalnos: sinoptikai skubiai įspėja dėl orų

2025-09-30 06:21 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-30 06:21

Antradienio dieną be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra 10–14  laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

Antradienio dieną be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra 10–14  laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

1

Trečiadienį be žymesnio lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 0–5, Kuršių nerijoje 6–8 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 29 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 30 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 8–18, ežeruose – 12–16, Kuršių mariose – 12–13, Baltijos jūroje – 12–14 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

