TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Viename Lietuvos regione – orų permainos: štai ką prognozuoja sinoptikai

2025-09-28 07:45 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-09-28 07:45

Sinoptikų duomenimis, orai artimiausiomis dienomis išliks panašūs: kritulių nedaug arba visai nenumatoma, gana vėsu.

0

Sekmadienio naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra 2–7, vietomis iki 9 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos minus 0–2 laipsniai šalčio. Dieną vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, trumpas, nedidelis lietus. Vėjas šiaurės rytų, 7–12 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.

Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Antradienį be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

Lietuvoje „darbuosis“ anticiklonas

Šiaurės ir Rytų Europą šiuo metu užgulė į dvi dalis pasidalinęs anticiklonas Petralilly, praneša sinoptikė Elvyra Latvėnaitė. Sekmadienį jis lėtai trauksis šiek tiek į rytus, silpnės, tad iš rytų mūsų link keliaus šaltasis atmosferos frontas.

Debesimis daugiausia užklos tik rytinę ir pietinę Lietuvos pusę, dėl ko čia išskris šiek tiek lietaus.

Kitos savaitės pradžioje vėl brausis šaltesnio oro srautai, tik šįkart jau iš rytų, šiaurės rytų. Anticiklonas Petralilly, „pasistiprinęs“ šaltesniu oru, stiprės ir, prognozuojama, pasiliks virš Šiaurės ir Rytų Europos iki ateinančios savaitės pabaigos.

„Savaitės pradžioje pūs kiek stipresni ir žvarbesni rytų, šiaurės rytų vėjai. Tad šiluma tikrai nedžiugins, o naktimis, vėjui kiek aprimus, bus vėl gerokai vėsiau, o nuo savaitės vidurio iki savaitės pabaigos naktys vėl bus šaltos – ore vėl turėtume neigiamų oro temperatūrų sulaukti, o dirvos paviršių dar didesnis šaltukas nubalins.

Tad spalis prasidės su sausais, bet šaltokais orais. Laukiantiems lietaus ir kiek šiltesnių orų, geresnių žinių iki kito savaitgalio nėra“, – skelbia E. Latvėnaitė.

