Ruduo rodys savo galią: štai kokie orai užklups

Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną vietomis truputį palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Pirmadienį be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 26 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–18, ežeruose – 14–17, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 14–16 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.
