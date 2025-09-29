Naglis Šulija papasakojo apie artimiausių dienų orus: reikės tinkamai apsirengti

Į Lietuvą dabar plaukia vėsus oras iš rytų. Artimiausią parą šis srautas liks, koks buvęs, dėl to šilta nebus. Naktį oras atvės iki 5–7 laipsnių, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur bus šalnų iki 3 laipsnių, dieną šils iki 11–13 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, bus beveik sausa ir beveik šilta“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Vyraus debesuoti, kai kur kai kada su pragiedruliais orai, šalies pietuose kai kur palynos tiktai naktį. Vėjas šiaurės rytų, rytų, gaivokas. Naktį atvės iki 5–7 laipsnių šilumos, nestigs šalnų, įdienojus vyraus 11–13 laipsnių šilumos.
Per kitas dvi paras orai išliks panašūs. Jie bus šviesūs, dažnai su pragiedrėjimais ir dieną su saule. Lietaus nebus. Vėjas nusilps, dėl to bus jaukiau. Naktimis bus 5–7 ir 3–5 laipsniai šilumos, bet nestigs ir šalnų, dienomis šils iki 11–13 ir 10–12 laipsnių šilumos.
Antroje savaitės pusėje orai išliks panašūs.
„Kitaip tariant, Lietuvoje nusistovi labai artimi klimatinei normai, tačiau kol kas sausi ir gana gražūs orai“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena išties didelė aukšto slėgio sritis. Žemas slėgis bus išstumtas į Atlanto vandenyną.
Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs debesys, kai kur gana stori. Saulėta bus rytuose, taip pat kai kur pietuose.
Iš rytų plaukiantis vėsus oras rytoj pasklis jau gana plačiai. Kažkas panašaus į šilumą dar liks vakaruose ir pietuose.
Romoje rytoj daug saulės ir 23 laipsniai šilumos, Barselonoje saulėta ir šils iki 22 laipsnių, Paryžiuje sausi, saulėti orai ir 18, Londone taip pat saulėta ir taip pat 18 šilumos; debesuotame Berlyne oras šils iki 13, Varšuvoje taip pat debesuota ir taip pat 13 laipsnių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!