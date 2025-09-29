Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė gerų žinių neturi: Lietuvoje įsitvirtina vėsūs orai

2025-09-29 16:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 16:43

Prasidėjus naujai savaitei, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė malonių orų nepranašauja. Pasak jos, šalyje dienomis įsitvirtins vėsūs orai, rudenį labiau primins ir debesuotas dangus.

Darganoti orai (nuotr. Dainiaus Labučio)

Prasidėjus naujai savaitei, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė malonių orų nepranašauja. Pasak jos, šalyje dienomis įsitvirtins vėsūs orai, rudenį labiau primins ir debesuotas dangus.

REKLAMA
1

Antradienio orai – be žymesnio lietaus

Antradienį Lietuvos orus ir toliau lems aukšto slėgio sūkurio pietvakarinė dalis. Todėl, pasak sinoptikės, naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis iškris vienas kitas lašas lietaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai kur, daugiausia pietiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės rytų, rytų vėjas“, – sako S. Dalinkevičiūtė. 

REKLAMA
REKLAMA

Paryčiais oras vės iki 2–7 laipsnių šilumos, vietomis numatomos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio. 

REKLAMA

Pasak sinoptikės, dieną orai menkai keisis. 

„Debesuotumas taip pat nelabai kis.  Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas išliks šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s stiprumo“, – nurodo ji.

Aukščiausia temperatūra dieną sieks 10–14 laipsnių šilumos. 

Trečiadienio naktį – šalnos iki 5 laipsnių šalčio

Trečiadienį šalyje įsivyraus nepastovus debesuotumas, bet, nepaisant to, lietaus tikimybė išliks nedidelė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak sinoptikės, trečiadienio paryčiais oras vės iki 2–7 laipsnių šilumos. Atsiradus daugiau pragiedrulių daugelyje vietovių dirvos paviršiuje prognozuojamos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Popietę sugrįš 10–14 laipsnių šiluma. 

Ketvirtadienį orai mažai keisis. Naktį tebebus nepastoviai debesuota, o dieną nusistovės debesuoti su pragiedruliais orai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tad ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, sako S. Dalinkevičiūtė. 

Pasak jos, temperatūra naktį pažemės iki 0–5, o šilčiausia bus Kuršių nerijoje, kur laikysis 8 laipsnių šiluma. Vis tik dirvos paviršių daug kur nubalins šalnos 1–6 laipsniai šalčio. Dieną termometrai rodys jau tik 9–13 laipsnių šilumos. 

REKLAMA

Penktadienį vietomis palis, dieną oras šils iki 13 laipsnių

Penktadienio naktis prognozuojama be lietaus, žemiausia temperatūra šalyje sieks 0–5 laipsnius šilumos, Kuršių nerijoje oras sušils iki 7 laipsnių. Naktį ir toliau kai kur galimos šalnos.

Vis tik dieną vietomis trumpai palis.

„Penktadienio popietę į šiaurės rytinius rajonus užklys storesnių debesų masyvai, iš kurių kai kur šiame regione truputį palis. Vėjas bus silpnas“, – sako S. Dalinkevičiūtė.

Oro temperatūra dieną taip patį nelepins –  oras šils iki 8–13 laipsnių. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų