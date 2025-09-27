Sinoptikai siunčia žinią gyventojams: štai kokių orų sulauksime

Sekmadienio naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra 2–7, vietomis iki 9 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos minus 0–2 laipsniai šalčio. Dieną vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, trumpas, nedidelis lietus. Vėjas šiaurės rytų, 7–12 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Antradienį be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 26 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–18, ežeruose – 14–17, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 14–16 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!