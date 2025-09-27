Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai siunčia žinią gyventojams: štai kokių orų sulauksime

2025-09-27 21:02 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-09-27 21:02

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis palyti gali tik kai kur. Tiesa, naktimis numatomos šalnos. 

Orai (BNS/tv3.lt koliažas)

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis palyti gali tik kai kur. Tiesa, naktimis numatomos šalnos. 

REKLAMA
0

Sekmadienio naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra 2–7, vietomis iki 9 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos minus 0–2 laipsniai šalčio. Dieną vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, trumpas, nedidelis lietus. Vėjas šiaurės rytų, 7–12 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 26 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–18, ežeruose – 14–17, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 14–16 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų