Garsi TV laidų vedėja Vaida Poderytė įsileido į savo namus: apie tokią jaukumo oazę svajoja visi

Tačiau būtent ši dinamika jai suteikia įkvėpimo ir jėgų.
Vasaros ritmas – be poilsio
„Vasara buvo labai intensyvi ir darbinga, todėl mažai pajutau to vasaros nerūpestingumo. Kartais nostalgiškai prisimenu mokyklos ar studijų vasaras – tada buvo daug daugiau laisvės. Ši vasara – kupina veiklos. Jaučiuosi lyg žiurkėnas rate – vis bėgu ir bėgu“, – šypsosi Vaida.
„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10:30 val. tik per TV3!
V. Poderytė-Bernatavičė atskleidžia, kad svarbiausia kasdienybėje – tinkamai susidėlioti dienos režimą. Darbas, šeima, laikas sau – viskas turi būti subalansuota, kitaip greitai atsiranda nuovargis.
„Kai dirbi tokį darbą kaip aš, visos 24 valandos per parą labai lengvai gali virsti darbo diena. Todėl labai svarbu išmokti tinkamai paskirstyti laiką: kada skirtas darbas, kada – šeimai, kada – sau, pavyzdžiui, laisvalaikiui, o kartais net visiškam poilsiui – ne hobiams ar papildomoms veikloms, o tik atsipalaidavimui.“
Ji sako, kad nors ne visada pavyksta išlaikyti tobulą balansą, sąmoningas planavimas leidžia jaustis pilnavertiškai tiek kaip profesionalui, tiek kaip mamai ir žmonai.
Gyvenimas tarp Lietuvos ir Italijos
Gyvenimo stilius Vaidos – nuolatinis judėjimas ir įvairių patirčių gausa. Ji dirba su įvairiais projektais, keliauja, o jos dienos dažnai išsidėsto tarp filmavimų, kelionių ir šeimos laiko.
„Mano gyvenimo stilius yra labai greitas, įtemptas ir labai įvairus. Nėra dalykų, kurie daugeliui skamba kaip monotonija ar nuobodulys – man jie dažnai yra siekiamybė, pavyzdžiui, namai, televizorius, filmai. Iš tiesų daug keliauju ir judu visur. Gyvenu tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Italijos. Dar turiu įvairių projektų, pavyzdžiui, „Metam monetą“ ar „Maisto kelias“, kurie blaško mane po skirtingas vietas.“
Liepos mėnesį Vaida aplankė net 16–17 skirtingų vietų, derindama filmavimus Lietuvoje su laida „Maisto kelias“, keliones į Varšuvą, Lenkijoje ir Kalabriją, Italijoje su laida „Metam monetą“ bei atostogas su šeima.
Vienas svarbiausių Vaidos ritualų – sąmoningumas. Tai padeda nepasiklysti tarp darbų, šeimos ir asmeninių poreikių.
„Dažna žmonių klaida – kai jie gyvena automatiškai, nesąmoningai, nesuprasdami nei kodėl, nei kam kažką daro, tiesiog plaukia pasroviui. Kai ugdai sąmoningumą, aiškiai įsivardiji tikslus, poreikius, supranti, ko nori iš gyvenimo, viskas ima dėliotis kitaip“, – savo patirtimi dalijasi Vaida.
Anot Vaidos, jeigu nori gyventi su jausmu, polėkiu ir įgyvendinti savo tikslus, įkvėpimas būtinas visur. Tačiau atrasti ar pamatyti prasmę – didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų pačių.
„Dažnai žmonės tiesiog praranda motyvaciją ir nemato to įkvėpimo, kurį visi turime iš tokio paties šaltinio. Todėl mano patarimas visiems – pradėk veikti, imkis kažko, ir įkvėpimas ateis savaime.“
Namai – ne interjeras, o žmonės
Vaida turi namus ir Lietuvoje, ir Italijoje. Ji sako, kad svarbiausia – ne interjero detalės, bet ir šeima, gyvenimo patirtis bei ramybės oazė. Vilniuje ji sukūrė jaukų „urvelį“, Italijoje – šviesius namus su daug natūralios šviesos.
„Aš turiu ne vienus namus, ir visi jie labai skirtingi. Tikriausiai taip yra todėl, kad namų įrengimas kiekviename etape atspindi tavo asmenybę, tuometinį gyvenimą, nuotaiką, brandą ir viską, kas tuo metu svarbu.“
Jos ypatingos vietos – vonia Vilniuje ir terasa Italijoje, o bendras elementas abiejuose namuose – virtuvė, kur Vaida su malonumu praleidžia laiką gamindama ir valgydama.
„Pavyzdžiui, įsirenginėjant namus Vilniuje, norėjau sukurti jaukų „urvelį“, kur galėčiau pasislėpti nuo pasaulio. Interjere daug tamsių spalvų, kurios suteikia tokį jausmą, kad gali visiškai pasislėpti nuo išorinio pasaulio“, – pasakoja V. Poderytė-Bernatavičė.
Tuo tarpu Vaidos namuose Italijoje vaizdas visiškai priešingai – namai šviesūs, baltas interjerai, daug natūralios šviesos, langai be užuolaidų.
„O kas abiejuose namuose mane labiausiai jungia – tai virtuvės zona. Nesvarbu, kur bebūčiau, visada su malonumu praleidžiu laiką gamindama ir valgydama, tai man suteikia ramybės ir džiaugsmo.“
Įkvėpimo šaltinis – pats gyvenimas
Vaida tikina, kad įkvėpimas kyla ne laukimu, o veikla. Imtis darbo ir pradėti kurti – būtent tai atveria kūrybiškumą.
„Manau, pats gyvenimas yra didžiausias įkvėpimo šaltinis. Kaip sakoma, norint atrasti įkvėpimą kažką kurti, reikia tiesiog imtis veiklos – sėdint ir laukiant, gali nieko nesulaukti. Man geriausias darbo įkvėpimas – pats darbas. Pradedi dirbti, ir ateina kūryba.“
„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10:30 val. tik per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!