Tik prasidėjo pirmadienis, o jau, žiūrėk, ir penktadienis: ekspertė dalijasi, kaip išmokti planuoti

Pasak produktyvumo trenerės, „Planas gyvenimas“ įkūrėjos Dovilės Daugvilaitės-Zubcovės, išmokti planuoti ir suspėti nuveikti tai, kas numatyta, gali kiekvienas, tereikia perprasti keletą esminių taisyklių.
„Turime daug minčių, daug reikalų, ir visa tai nėra niekur struktūruota. Iš čia ir kyla visi tie pasisakymai: neturiu laiko, nieko nespėju, kiek čia visko daug. Kad ir ką veiktumėte, kas bebūtumėte, jūsų mintys yra amžinas verdantis katilas, pilnas idėjų ir dalykų, kurie ateina arba iš jūsų vidaus, arba iš išorės.
Pirmi patys paprasčiausi žingsniai – pasiimkite senovinį gerą lapą popieriaus, rašiklį ir darykit eksperimentą: savaitę registruokite visas savo mintis, kol vienas dieną tai tap jūsų įpročiu. Labai svarbu, kad pamatytumėte tai, kas yra jūsų galvoje, fiziškai juodu ant balto“, – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakoja pašnekovė.
Atsakė, kaip chaosą gyvenime paversti aiškia dienotvarke be įtampos
Ekspertė pabrėžia, kad viena aktualiausių problemų, su kuria susiduria dažnas, yra darbų bei pareigų atidėliojimas. D. Daugvilaitė-Zubcovė paaiškina, kad taip elgiamasi iš neužtikrintumo ir nežinios, kokį rezultatą vienas ar kitas darbas atneš bei, ar pavyks tikslą įgyvendinti.
„Nežinojimas, koks rezultatas manęs laukia, kas bus, kai padarysiu, ką prarasiu, kai padarysiu, kelia baimę, tai tarsi sunkus, baisus dramblys. Todėl patarčiau išskirstyti visą savo gyvenimą į tam tikras sritis, kurios viena ar kita forma nesikeičia: visi turime sveikatos gyvenimo sritį, asmeninių finansų, profesijos, šeimos, buities, draugų, romantinių santykių. Gyvenime, kaip ir organizacijoje, yra projektai ir procesai.
Indai, grindų valymai, apsipirkimai yra mūsų procesinės veiklos. Taip pat pridėkime savo įpročius – išsivalyti, dantis, plauti galvą, eiti į dušą, valgyti, gaminti, skaityti knygas ir taip toliau. Visa kita, kas yra nauja, dar nežinoma, unikalu, atliekama pirmą kartą, yra mūsų projektai.
Jei, pavyzdžiui, šiandien yra pirmadienis, paklauskite savęs, tad kokias gyvenimo sritis ir projektus bei procesus turiu šią akimirką? Paimkite lapą popieriaus, rašiklį ir sudėliokite visą savo gyvenimo paveikslą. Be jokių papildomų norų, įsipareigojimų, kad kada nors norėčiau ar būtų smagu turėti. Išsirašykite tik tai, ką turiu, kur jau įsipareigojau, kam skiriamas laikas, tuo pačiu ir energija. Patikėkite, tą vakarą, kol darysite šį paveikslą, jau gims daugiau klausimų ir sprendimo būdų“, – rekomenduoda laidos viešnia.
