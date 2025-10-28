Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Margaritą Drobiazko pasiekė nauja žinia dėl Lietuvos pilietybės netekimo

2025-10-28 17:55 / šaltinis: BNS
2025-10-28 17:55

Konstituciniam Teismui (KT) nusprendus, kad Pilietybės įstatymo norma, pagal kurią iš ledo šokėjos Margaritos Drobiazko atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai, Regionų administracinis teismas atnaujino bylos nagrinėjimą.

Povilas Vanagas, Margarita Drobiazko (nuotr. asm. archyvo, Fotodiena)

Konstituciniam Teismui (KT) nusprendus, kad Pilietybės įstatymo norma, pagal kurią iš ledo šokėjos Margaritos Drobiazko atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai, Regionų administracinis teismas atnaujino bylos nagrinėjimą.

„Regionų administracinis teismas spalio 23 dienos nutartimi atnaujino administracinės bylos pagal Margaritos Drobiazko skundą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo nagrinėjimą iš esmės“, – antradienį pranešė teismas.

Margaritai Drobiazko – nauja žinia 

Byla bus nagrinėjama viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka lapkričio 26 dieną.

Kaip skelbė BNS, 2023 metais Seimas priėmė Pilietybės įstatymo pataisą ir numatė, kad išimties tvarka įgytos Lietuvos pilietybės asmuo netenka, jeigu savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos saugumo interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar kitų ES valstybių narių, jų sąjungininkų saugumo interesams.

Remdamasis šia įstatymo nuostata prezidentas Gitanas Nausėda 2023-ųjų rugsėjį atėmė Lietuvos pilietybę iš M. Drobiazko.

Atimti pilietybę iš M. Drobiazko šalies vadovui rekomendavo Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamu palaikymu karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui.

Nurodyta, kad šokėja palaiko glaudžius profesinius ir asmeninius ryšius su Tatjana Navka – Rusijos prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo žmona. T. Navkai ES ir JAV yra įvedusios sankcijas.

M. Drobiazko prezidento dekretą apskundė Regionų administraciniam teismui, o šis savo ruožtu kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas įvertinti minėtų Pilietybės įstatymo pataisų konstitucingumą.

KT spalio pradžioje konstatavo, kad Pilietybės įstatymo nuostatomis sudarytos prielaidos „realiai ir veiksmingai ginti valstybę kaip bendrą visos visuomenės gėrį nuo valstybei priešiškų veiksmų, galinčių sukelti grėsmę jos saugumui“.

M. Drobiazko advokatė Sandra Ponelienė tuomet neatmetė, pralaimėjus bylą administraciniuose teismuose, M. Drobiazko interesus ginti Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Kadangi prezidento dekretas įsigaliojo nuo jo priėmimo, M. Drobiazko šiuo metu neturi Lietuvos pilietybės.

Alexx
Alexx
2025-10-28 18:19
Ukrainietei Drobiazko atėmė Lietuvos pilietybė? Super!!! Nestabdykit ir kitiems ukrainiečiams pilietybes atimkit ir deportuokit iš Lietuvos
jo
jo
2025-10-28 18:14
jokiu dvigubu patys nubalsavot!
