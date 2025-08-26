Kremliaus režimą palaikanti Margarita Drobiazko parodė ūgtelėjusią dukrą: dėmesį patraukė 1 dalykas

Kremliaus režimą palaikanti ledo šokėja Margarita Drobiazko (53) ir jos vyras Povilas Vanagas (55) tapo tėvais. Gruodžio 6 dieną pora pasitiko savo pirmąją dukrą, kurią pavadino Nikolina.
Ledo šokėjai Margarita ir Povilas parodė ūgtelėjusią dukrą, kuri gimė žiemą.
Paviešino kadrus
Margarita Drobiazko, palaikanti Kremliaus režimą, pasidalino dukros fotografijas.
„Štai tikra tiesa – žmogus pats yra savo laimės kūrėjas! Su Dievo pagalba. Tokia maža ir tokia didelė mūsų mėlynakė laimė“, – socialiniame tinkle rašė ji.
Netrukus internautai atkreipė dėmesį į dukros akis.
„Dieve, kokia mėlynakė“, – rašė vienas.
„Nuostabus mėlynakis džiaugsmas! Tai stebuklingas kūdikis“, – pridūrė kitas.
Parodė ūgtelėjusią atžalą
Kiek anksčiau Margarita Drobiazko parodė dukros nuotraukas gerbėjams. Netrukus internautai išsakė savo nuomonę, į ką panaši jų atžala.
„Nežinau, ar mes Nikolinai rodome savo pasaulį, ar ji mums jį parodo naujomis spalvomis. Žinau tik tiek, kad mums taip gera kartu, kad nenorime išsiskirti nė minutei“, – „Instagrame“ rašė ji.
Internautai rašė, kad ji – tėčio kopija.
„Tai tiesiog mini Povilas“, „Kūdikis labai panašus į savo tėtį“, – rašė moters sekėjai.
Tačiau šiuo momentu poros gyvenime negalima nepastebėti ir kitų aplinkybių, susijusių su M. Drobiazko asmeniniu gyvenimu.
Prieš kelis mėnesius, 2024 metų rugsėjo viduryje, Lietuvos Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo buvo atimta Drobiazko Lietuvos pilietybė. Tai buvo atlikta po Pilietybės reikalų komisijos rekomendacijos, kurios pagrindu buvo nurodyta, kad M. Drobiazko viešai reiškė palaikymą Rusijos režimui ir jo vykdomam karui Ukrainoje.
