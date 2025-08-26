Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kremliaus režimą palaikanti Margarita Drobiazko parodė ūgtelėjusią dukrą: dėmesį patraukė 1 dalykas

2025-08-26 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 21:00
Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas (nuotr. BNS, Instagram)
7
19

 

Kremliaus režimą palaikanti ledo šokėja Margarita Drobiazko (53) ir jos vyras Povilas Vanagas (55) tapo tėvais. Gruodžio 6 dieną pora pasitiko savo pirmąją dukrą, kurią pavadino Nikolina. 

Ledo šokėjai Margarita ir Povilas parodė ūgtelėjusią dukrą, kuri gimė žiemą.

Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas su dukra
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas su dukra

Paviešino kadrus

Margarita Drobiazko, palaikanti Kremliaus režimą, pasidalino dukros fotografijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Štai tikra tiesa – žmogus pats yra savo laimės kūrėjas! Su Dievo pagalba. Tokia maža ir tokia didelė mūsų mėlynakė laimė“, – socialiniame tinkle rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Margarita Drobiazko (@drobiazko_margarita)

REKLAMA

Netrukus internautai atkreipė dėmesį į dukros akis.

„Dieve, kokia mėlynakė“, – rašė vienas.

„Nuostabus mėlynakis džiaugsmas! Tai stebuklingas kūdikis“, – pridūrė kitas.

Parodė ūgtelėjusią atžalą

Kiek anksčiau Margarita Drobiazko parodė dukros nuotraukas gerbėjams. Netrukus internautai išsakė savo nuomonę, į ką panaši jų atžala.

REKLAMA
REKLAMA

„Nežinau, ar mes Nikolinai rodome savo pasaulį, ar ji mums jį parodo naujomis spalvomis. Žinau tik tiek, kad mums taip gera kartu, kad nenorime išsiskirti nė minutei“, – „Instagrame“ rašė ji.

Margarita Drobiazko su dukra (nuotr. Instagram)

Internautai rašė, kad ji – tėčio kopija.

„Tai tiesiog mini Povilas“, „Kūdikis labai panašus į savo tėtį“, – rašė moters sekėjai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau šiuo momentu poros gyvenime negalima nepastebėti ir kitų aplinkybių, susijusių su M. Drobiazko asmeniniu gyvenimu.

Prieš kelis mėnesius, 2024 metų rugsėjo viduryje, Lietuvos Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo buvo atimta Drobiazko Lietuvos pilietybė. Tai buvo atlikta po Pilietybės reikalų komisijos rekomendacijos, kurios pagrindu buvo nurodyta, kad M. Drobiazko viešai reiškė palaikymą Rusijos režimui ir jo vykdomam karui Ukrainoje.

Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas su dukra (nuotr. Instagram)

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas (nuotr. BNS, Instagram)
Kremliaus režimą palaikanti Margarita Drobiazko parodė ūgtelėjusią dukrą: įraše Povilas Vanagas prakalbo lietuviškai (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Trekšt
Trekšt
2025-08-26 21:41
Tragedija, o ne straipsnis, kaip ir visa dabartinė LT žiniasklaida. Pusė straipsnio ir jo pavadinimo praktiškai vien iš žodžių "palaikanti režimą" - o kur konkrečiai tas režimo palaikymas? Gal galima nurodyti bent vieną straipsnį su konkrečiu pasisakymu, aiškia parama būtent putleriui ar režimui, be to nelemto čiuožimo (kas šiaip yra jos pragyvenimo šaltinis), nes nieko panašaus nepamenu? Dabar visa tai skamba kaip kokia pigi sovietmečio lygio propaganda, skirta liaudies priešų smerkimui
Atsakyti
tai nera jos zodziai
tai nera jos zodziai
2025-08-26 21:43
Drobiazko niekad viesai nepalaike jokio kremliaus rezimo. Deja, kovojam pries raudonuosius, giriam demokratija savo, o pasirodo cia didele ir pas mus propoganda
Atsakyti
Na
Na
2025-08-26 21:50
Šiaip tai ji niekada nesakė kad palaiko Kremliaus rėžimą taip kad neprisigalvokit
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų