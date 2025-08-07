Kremliaus režimą palaikanti Margarita Drobiazko parodė ūgtelėjusią dukrą: įraše Povilas Vanagas prakalbo lietuviškai

Ledo šokėjai Margarita ir Povilas parodė ūgtelėjusią dukrą, kuri gimė žiemą.
Paviešino vaizdo įrašą
Margarita Drobiazko, palaikanti Kremliaus režimą, pasidalino dukros vaizdo įrašu, kuriame mažylė sėdi kėdutėje ir žaidžia su daržovėmis.
„Per du vasaros mėnesius mūsų tėtis ne tik surengė 67 pasirodymus, bet ir spėjo užauginti daržoves savo bandelei. Tikite? Ne? Tai tiesa“, – brūkštelėjo Margarita.
Įraše girdisi, kaip Povilas lietuviškai komentuoja. Vyras teigė, kad agurkas ir pomidoras yra iš daržo.
„Ką dabar darysi su tuo agurku?“ – klausė vyras.
Parodė ūgtelėjusią atžalą
Kiek anksčiau Margarita Drobiazko parodė dukros nuotraukas gerbėjams. Netrukus internautai išsakė savo nuomonę, į ką panaši jų atžala.
„Nežinau, ar mes Nikolinai rodome savo pasaulį, ar ji mums jį parodo naujomis spalvomis. Žinau tik tiek, kad mums taip gera kartu, kad nenorime išsiskirti nė minutei“, – „Instagrame“ rašė ji.
Netrukus internautai rašė, kad ji – tėčio kopija.
„Tai tiesiog mini Povilas“, „Kūdikis labai panašus į savo tėtį“, – rašė moters sekėjai.
Tačiau šiuo momentu poros gyvenime negalima nepastebėti ir kitų aplinkybių, susijusių su M. Drobiazko asmeniniu gyvenimu.
Prieš kelis mėnesius, 2024 metų rugsėjo viduryje, Lietuvos Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo buvo atimta Drobiazko Lietuvos pilietybė. Tai buvo atlikta po Pilietybės reikalų komisijos rekomendacijos, kurios pagrindu buvo nurodyta, kad M. Drobiazko viešai reiškė palaikymą Rusijos režimui ir jo vykdomam karui Ukrainoje.
