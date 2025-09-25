Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija įspėja dėl orų iš šiaurės: štai kas laukia Lietuvos

2025-09-25 17:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 17:55

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti su pragiedruliais, tačiau šviesūs orai. Nelijo. Šį vakarą visi debesys gana sparčiai tirps, nyks ir galiausiai liks giedras ar beveik giedras dangus. Iš jo tikrai nelis. Dieną nestori debesys ims augti iš naujo, tačiau lietaus iš jų nebus, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti su pragiedruliais, tačiau šviesūs orai. Nelijo. Šį vakarą visi debesys gana sparčiai tirps, nyks ir galiausiai liks giedras ar beveik giedras dangus. Iš jo tikrai nelis. Dieną nestori debesys ims augti iš naujo, tačiau lietaus iš jų nebus, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
0

Anot jo, Lietuvą pasiekę vėsūs orai kol kas niekur trauktis neketina. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį pietinėje šalies pusėje bus 2 – 4, šiaurinėje – 6 – 8 laipsniai šilumos, bus ir šalnų, dieną oras neskubėdamas sušils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, ir vėl bus gražu, bet nešilta. Naktį vyraus menkai debesuoti arba visai giedri orai, pati naktis bus žvaigždėta, diena su nestorais debesimis, šviesi, bet be lietaus“, – nurodo sinoptikas.

REKLAMA
REKLAMA

Naktį bus nuo 2 – 4 iki 6 – 8 laipsnių šilumos, bet šalnų irgi bus, dieną šils iki 14 – 16 laipsnių.

REKLAMA

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Orai savaitgalį

Labai panašūs, tai yra sausi ir šviesūs orai bus ir šeštadienį. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 5 – 7 laipsnius šilumos, vėl bus ir šalnų, dieną vėl bus apie 14 – 16 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktis ne tokia vėsi, paryčiais vyraus 7 – 9 laipsniai, bet šalnų vis dar bus, įdienojus bus apie 13 – 15 laipsnių, tačiau bus vėjuota, todėl ir žvarboka.

„Ką gi, teks rengtis šilčiau“, – sako N. Šulija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų