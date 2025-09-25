Naglis Šulija įspėja dėl orų iš šiaurės: štai kas laukia Lietuvos

Anot jo, Lietuvą pasiekę vėsūs orai kol kas niekur trauktis neketina. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį pietinėje šalies pusėje bus 2 – 4, šiaurinėje – 6 – 8 laipsniai šilumos, bus ir šalnų, dieną oras neskubėdamas sušils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, ir vėl bus gražu, bet nešilta. Naktį vyraus menkai debesuoti arba visai giedri orai, pati naktis bus žvaigždėta, diena su nestorais debesimis, šviesi, bet be lietaus“, – nurodo sinoptikas.
Naktį bus nuo 2 – 4 iki 6 – 8 laipsnių šilumos, bet šalnų irgi bus, dieną šils iki 14 – 16 laipsnių.
Orai savaitgalį
Labai panašūs, tai yra sausi ir šviesūs orai bus ir šeštadienį. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 5 – 7 laipsnius šilumos, vėl bus ir šalnų, dieną vėl bus apie 14 – 16 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktis ne tokia vėsi, paryčiais vyraus 7 – 9 laipsniai, bet šalnų vis dar bus, įdienojus bus apie 13 – 15 laipsnių, tačiau bus vėjuota, todėl ir žvarboka.
„Ką gi, teks rengtis šilčiau“, – sako N. Šulija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!