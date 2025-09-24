Artimiausia naktis – dar šaltesnė: oras nesieks nė 5 laipsnių, perspėja, kas laukia vėliau

Anot jo, iš tolimos šiaurės Lietuvą pasiekę vėsūs orai kol kas niekur trauktis neketina. Artimiausia naktis bus dar vėsesnė, paryčiais vyraus 4–6 laipsniai šilumos, daug kur bus šalnų iki 5 laipsnių šalčio, dieną oras sušils iki 13–15 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, bus gražu, bet nešilta. Debesuotumas dažniausiai arba menkas, arba visai jokio, diena bus šviesi, lietaus tikimybė labai menka, naktį kai kur boluos rūkas“, – nurodo sinoptikas.
Penktadienį irgi vyraus menkai debesuoti orai, lietaus nebus, bet naktį kai kur boluos rūkas. Naktį vyraus 2–4, kai kur iki 6 laipsnių šilumos, šalnų vėl bus daug kur, dieną šils iki 14–16 laipsnių šilumos.
Orai savaitgalį
O šeštadienį irgi numatomi menkai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, naktį kai kur boluos rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 4–6, vietomis 7–9 laipsniai šilumos, šalnų vėl daug kur bus, įdienojus vyraus 14–16 laipsnių šilumos.
Labai panašūs, tik nežymiai šiltesni orai bus ir sekmadienį.
„Ką gi, bent jau saulės tikrai nestigs“, – sako N. Šulija.
