TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Artimiausia naktis – dar šaltesnė: oras nesieks nė 5 laipsnių, perspėja, kas laukia vėliau

2025-09-24 17:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 17:55

Lietuvoje šiandien vyravo debesuoti, tačiau šviesūs orai. Palijo kai kur šiaurėje. Šį vakarą debesys sparčiai sklaidysis, atsivers giedras dangus, lietaus tikimybė menka, bet kai kur suboluos rūkas. Dieną debesuotumas nepastovus, dažnai bus saulėta, lietaus tikimybė menka, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

2

Anot jo, iš tolimos šiaurės Lietuvą pasiekę vėsūs orai kol kas niekur trauktis neketina. Artimiausia naktis bus dar vėsesnė, paryčiais vyraus 4–6 laipsniai šilumos, daug kur bus šalnų iki 5 laipsnių šalčio, dieną oras sušils iki 13–15 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, bus gražu, bet nešilta. Debesuotumas dažniausiai arba menkas, arba visai jokio, diena bus šviesi, lietaus tikimybė labai menka, naktį kai kur boluos rūkas“, – nurodo sinoptikas.

 Naktį oras atvės iki 4–6 šilumos, daug kur bus šalnų, dieną oras sušils iki 13–15 laipsnių šilumos.

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Penktadienį irgi vyraus menkai debesuoti orai, lietaus nebus, bet naktį kai kur boluos rūkas. Naktį vyraus 2–4, kai kur iki 6 laipsnių šilumos, šalnų vėl bus daug kur, dieną šils iki 14–16 laipsnių šilumos.

Orai savaitgalį

O šeštadienį irgi numatomi menkai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, naktį kai kur boluos rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 4–6, vietomis 7–9 laipsniai šilumos, šalnų vėl daug kur bus, įdienojus vyraus 14–16 laipsnių šilumos.

Labai panašūs, tik nežymiai šiltesni orai bus ir sekmadienį.

„Ką gi, bent jau saulės tikrai nestigs“, – sako N. Šulija.

