TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mantas ir Gelminė Stonkai paviešino nematytus vestuvių kadrus

2025-08-26 21:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 21:11

Rugpjūčio 22 dieną vyko vienos didžiausių ir garsiausių vestuvių Lietuvoje. Tuokėsi žymūs aktoriai, nuomonės formuotojai – Gelminė Glemžaitė ir Mantas Stonkus. Praėjus kiek laiko, jaunavedžiai pasidalijo dar niekur nematytais kadrais.

2

Fotosesijos kadrais Stonkai pasidalijo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Vestuvių kadrai

Rugpjūčio 22 dieną susituokė du žymūs šalies žmonės – Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė. Vestuvės vyko Vilniaus senamiestyje, teatre „Lėlė“. Vestuvės buvo ne tradicinės, tačiau žavėjo savo išskirtinumu.

Šios šventės fotosesija jie pasidalijo socialiniame tinkle.

„Stonkai“, – trumpai brūkštelėjo jaunavedžiai.

View this post on Instagram

A post shared by Gelminė Glemžaitė - Stonkė (@gelmine_glemzaite)

Sužadėtuvės

Apie sužadėtuves M. Stonkus pranešė savo socialinių tinklų paskyrose.

„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“, – rašė M. Stonkus. 

Vienoje nuotraukoje užfiksuotas piršlybų momentas, o kitoje asmenukėje mergina demonstruoja žiedelį. 

Gelminė Glemžaitė anksčiau TV3 laidoje „galvOK“ atviravo apie jų santykius.

Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

„Mes pažįstami labai seniai – Mantas studijavo akademijoje, o aš dar ten nestudijavau, bet draugavau su kitu vaikinu, kuris su Mantu gyveno tame pačiame akademijos bendrabutyje. Kartais tame bendrabutyje būdavau ir aš. Dalyvaudavome visokiuose vakarėliuose“, – sakė moteris.

Nors Gelminė per daug apie save neatvirauja, atskleidė, kokie vyrai ją labiausiai žavi charakteriu.

„Man patinka jautrūs, prajuokinti sugebantys, atviri vyrai. Nepatinka per daug į save įsijautę ir save mėgstantys žmonės – narcizai, nors iš dalies pati tokia esu, nes juk visi aktoriai tokie. Bet tikrai nepatinka, kai galvoja tik apie save ir save vertina pernelyg gerai“, – prisipažino moteris.

 

