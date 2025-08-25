„Stilistė Anžela“ įvertino Vilniaus baltosios vakarienės dalyvių stilių: „Apsimeskime, kad esame aristokratai“

Įrašą apie tai ji įkėlė į savo socialinio tinklo Instagram paskyrą, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Aprangos kodas – labai griežtas – tik balti drabužiai nuo galvos iki kojų. Jokios kitos spalvos. Viskas turi atrodyti estetiškai ir harmoningai. Man tik labai įdomu: ar uždrausta ten burokėliai ir raudonas vynas? Nes aš, pavyzdžiui, noriu silkę pataluose atsinešti, nes man joks balius be silkės – ne balius. O dabar baltą mišrainę tektų imti?“, – ironizavo ji.
Ji taip pat prilygino šią šventę vestuvėms bei juokavo apie moteris, kurios norėtų susituokti, bet neturėjo tam progos.
„O dabar ši proga puikiai tinka moterims. Toms, kurios svajoja apie vestuves, svajoja pabūti nuotaka, bet nėra su kuo arba trūksta pinigų. Skirtumas tik tas, kad vestuvės skirtos konkrečiai porai, o baltoji vakarienė – kolektyvinė šventė, kur visi dalyviai gali tapti nuotakomis“, – sakė ji.
Aptarė dayvių įvaizdžius
Stilistė Anžela taip pat šmaikščiai aptarė ir labiausiai įsiminusius susirinkusiųjų įvaizdžius.
„Fantazijai ribų nebuvo. Viena atėjo su tokiu galvos apdaru, kuris labai primena šašlyką. Aš manau, čia yra iš tikrųjų aliuzija į tą pikniką. Iš karto atrodo piknikas-šašlykas. Labai tinka.
O kadangi visos įsijautė ir įsivaizdavo, kad eina į savo vestuves, tai viena ne tik planavo šį vakarą ištekėti, bet ir su savimi atsinešė lagaminą su daiktais, jau tiesiog persikelti pas būsimą vyrą.
Viena dalyvė atėjo su Leonardo DiCaprio, tik jis apie tai nieko nežinojo. Man atrodo, jis netikras...
O kita tiesiog atskrido su angelo sparnais“, – kalbėjo moteris.
Ji taip pat pasisakė ir apie pačią baltosios vakarienės idėją, kuri, jos manymu, yra labai kontrastinga.
„Baltoji vakarienė – tai masinis suaugusiųjų žaidimas: „apsimeskime, kad esame aristokratai“. Žmonės tempiasi stalus, kėdes, skambiai pila šampaną, bet visa esmė – tiesiog vakarienė gatvėje.
Toks juokingas kontrastas tarp pompastikos – baltos pirštinės, skrybelaitės, šampanas, ir paprastumo – salotos dėžutėse, sūris plastikinėse pakuotėse... žmonės patys susimoka, kad pabūtų elitu vienai nakčiai. Vienu žodžiu, elegancija baigiasi ten, kur prasideda salotos iš Maximos“, – teigė ji.
Renginio kainos palyginimas
Nepaisant to, stilistės Anželos nuomone, šis renginys – gera proga keliems dalykams.
„Bet jeigu klaustumėte Anželos – tai puiki proga sublizgėti. Ir jeigu tavęs seniai nekviečia į jubiliejus, jeigu nėra šanso dar kartą ištekėti, tai – tikrai tau. Ir įvykį susikursi, ir proga pasipuošt išnaudosi, ir nuotraukų gražių turėsi, ir draugės pavydės“, – juokavo moteris.
Anžela paminėjo ir kainas, bei prisiminė savo anksčiau pasakytus žodžius apie dainininkės Natalijos Bunkės prabangią rankinę.
„Kiek kainuoja šita pramoga? Ogi 50 eurų dviems. Tai reiškia, kad vienam žmogui kaina yra apie 25 eurai. Baltoji vakarienė šiais metais pritraukė daugiau negu tūkstantį dalyvių. Tai bendras šventės biudžetas – 25 tūkst. eurų. Beveik kaip Natalijos rankinukas! Va kaip atrodo 20 tūkst. Katedros aikštėje, ir štai kaip – vienos moters rankose“, – kalbėjo stilistė.
Primename, kad apie N. Bunkės rankinę ji užsiminė kalbėdama apie neseniai įvykusias Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuves. Į jas minėta dainininkė atėjo pasipuošusi juoda elegantiška suknele, prie kurios priderino prabangią dizainerio rankinę.
Tada apie jos įvaizdį stilistė Anžela sakė taip: „Natalija gal 20 gabalų (20 tūkst. eurų) atsinešė. Kiek čia reikia šampūnų parduoti, kad tiek rankinukui išleisti? Gal čia kažkieno metinis biudžetas. Paskaičiuojam, padalinam ant dvylikos mėnesių. Išeina 1666,66 eurų. Nu daug kiečiau būtų tiesiog vat su grynais ateiti rankoje, nes ne visi gi gali suprasti, kiek ta lėlės piniginė verta. Kaip atrodo 20 tūkst. eurų grynais? Ne, nu aš tai nepirkčiau. Aš geriau butą Jonavoje nusipirkčiau ir nuomai paleičiau“.
