Le Dîner en Blanc – tai įspūdingas piknikas mieste, jau daugiau nei 30 metų vykstantis visame pasaulyje: nuo Paryžiaus iki Niujorko, nuo Los Andželo iki Singapūro.
Vilnių užbūrė tradicija tapusi baltoji vakarienė: pamatykite įspūdingo renginio akimirkas(20 nuotr.)
Vilnių užbūrė tradicija tapusi baltoji vakarienė: pamatykite įspūdingo renginio akimirkas (nuotr. Roberto Riabovo)
Prancūzijoje gimusio renginio aprangos kodas – balta spalva, elegancija ir geras skonis.
Jo metu šimtai baltai pasipuošusių porų gražiausioje miesto vietoje mėgaujasi puikiu maistu, gyva muzika ir rinktine kompanija.
Vasaros uždarymo magiško vakaro raktas atsidūrė ir vilniečių bei miesto svečių rankose. Vakarienė vyko Katedros aikštėje.
Baltoji vakarienė Vilniuje šiemet surengta jau 12-ąjį kartą.
Šaltinis:
tv3.lt
