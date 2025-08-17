Genutė Žalienė su šeima apsistojo laukinių gyvūnų apsuptyje: paklojo apvalią sumelę

Šio nuotykio kadrais ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Ji sutiko pasidalinti įrašu bei papasakoti apie savo patirtį ir naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.
„Buvo nuostabi patirtis! Su vaikais praleidome kelias dienas Tiger Lodge Port Lympne, Anglijoje. Nuo Londono su sutomobiliu pora valandu kelio ir jaučiausi tarsi kitoje planetoje! Gyvūnai taip arti, kad atrodė, jog gyvename jų pasaulyje. Tikrai viena iš tų dienu, kurias prisiminsime dar ilgai“, – dalijosi įspūdžiais ji.
Įraše, kuris yra darytas iš safari parke esančio namelio, galima matyti, kaip prie pat lango praeina tigras.
Nors iš taip arti matomi gyvūnai išgąsdintų ne vieną, pati G. Žalienė teigė, kad jai tai sukėlė kitokias emocijas.
„Nebuvo baisu. Saugi aplinka, tvoros, stiklai. Gyvūnai yra tik pozityvas. Labai gera energetika jų“, – pasakojo ji.
Moteris taip pat atskleidė, kiek kainuoja toks malonumas. Pasak jos, viena naktis gyvūnų apsuptyje atsiėjo 2200 svarų (apie 2548 eurus).
