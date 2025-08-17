Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Genutė Žalienė su šeima apsistojo laukinių gyvūnų apsuptyje: paklojo apvalią sumelę

2025-08-17 16:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 16:24

Buvusi garsi laidų vedėja Genutė Žalienė, dabar žinoma ir Gustės Bloomfield vardu, su šeima lankėsi Port Lympne, Anglijoje. Tai - išskirtinis safari parkas, kur po langais bėgioja įvairūs egzotiniai gyvūnai. G. Žalienė taip pat atskleidė, kiek kainuoja tokia patirtis.

Genutė Žalienė (nuotr. Instagram)

Buvusi garsi laidų vedėja Genutė Žalienė, dabar žinoma ir Gustės Bloomfield vardu, su šeima lankėsi Port Lympne, Anglijoje. Tai - išskirtinis safari parkas, kur po langais bėgioja įvairūs egzotiniai gyvūnai. G. Žalienė taip pat atskleidė, kiek kainuoja tokia patirtis.

REKLAMA
1

Šio nuotykio kadrais ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Ji sutiko pasidalinti įrašu bei papasakoti apie savo patirtį ir naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo nuostabi patirtis! Su vaikais praleidome kelias dienas Tiger Lodge Port Lympne, Anglijoje. Nuo Londono su sutomobiliu pora valandu kelio ir jaučiausi tarsi kitoje planetoje! Gyvūnai taip arti, kad atrodė, jog gyvename jų pasaulyje. Tikrai viena iš tų dienu, kurias prisiminsime dar ilgai“, – dalijosi įspūdžiais ji.

REKLAMA
REKLAMA

Įraše, kuris yra darytas iš safari parke esančio namelio, galima matyti, kaip prie pat lango praeina tigras.

REKLAMA

Nors iš taip arti matomi gyvūnai išgąsdintų ne vieną, pati G. Žalienė teigė, kad jai tai sukėlė kitokias emocijas.

„Nebuvo baisu. Saugi aplinka, tvoros, stiklai. Gyvūnai yra tik pozityvas. Labai gera energetika jų“, – pasakojo ji.

Moteris taip pat atskleidė, kiek kainuoja toks malonumas. Pasak jos, viena naktis gyvūnų apsuptyje atsiėjo 2200 svarų (apie 2548 eurus).

 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų