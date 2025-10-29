Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Valdžia spręs dėl sienos su Baltarusija uždarymo

2025-10-29 06:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 06:18

Po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį Ministrų kabinetas ketina apsispręsti dėl sienos su Baltarusija uždarymo.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.
5

1

Vyriausybė planuoja uždaryti paskutinius du likusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų. Tiesa, vykimas per pastarąjį punktą bus visiškai nutrauktas.

Tuo metu Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatomos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną. Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai bei gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte tik į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie planus uždaryti sieną su Baltarusija ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pranešė po pirmadienį vykusio Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Jos teigimu, tai yra būtina priemonė, reaguojant į kontrabandinių oro balionų incidentus, trikdančius Lietuvos oro uostų veiklą.

Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas

Po Nacionalinės saugumo komisijos susitikimo, premjerė I. Ruginienė pranešė apie keletą priemonių, kuriomis bus siekiama užkardyti dėl kontrabandinių balionų kylančias grėsmes. Be sienos uždarymo, skelbta, kad kariuomenė taikys atitinkamas kinetines priemones balionų nuleidimui, teisėsaugos pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.

ELTA primena, kad kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.

