TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Meteorologiniai balionai skraido virš Lietuvos: baltarusis paaiškino, kaip viskas vyksta

2025-10-28 16:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 16:30

Virš Lietuvos ir Lenkijos skraido meteorologiniai balionai iš Baltarusijos. Buvęs Baltarusijos kontrabandininkas atskleidė, kaip veikia ši schema, kiek kainuoja vienas skrydis ir kodėl rizika prarasti visą krovinį – didžiulė, bet vis tiek pelninga.

Meteorologinis balionas (nuotr. SCANPIX)

Virš Lietuvos ir Lenkijos skraido meteorologiniai balionai iš Baltarusijos. Buvęs Baltarusijos kontrabandininkas atskleidė, kaip veikia ši schema, kiek kainuoja vienas skrydis ir kodėl rizika prarasti visą krovinį – didžiulė, bet vis tiek pelninga.

3

Lietuva uždarė sieną su Baltarusija dėl masiškai atskrendančių meteorologinių balionų. Vien spalio 26 d. Lietuvos radarai užfiksavo 66 tokius objektus, todėl laikinai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Panašių atvejų anksčiau užfiksavo ir Lenkija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kas slypi už šių oro balionų skrydžių, portalui MOST pasakojo buvęs kontrabandininkas Georgijus (asmens vardas, pasak MOST, buvo pakeistas).

Pranešimai apie meteorologinių balionų naudojimą kontrabandai į Lietuvą ir Lenkiją pradėjo pasirodyti dar 2023 m. pabaigoje.

Georgijus maždaug dešimt metų vertėsi cigarečių kontrabanda tarp Baltarusijos ir Lenkijos. Jis mano, kad kontrabandininkai ėmė naudoti balionus dėl sugriežtintos sausumos sienų kontrolės.

„Jie paleidžiami jau daugiau nei metus. Vienam balionui reikia maždaug trijų dujų balionų. Jis pripučiamas, tada adata padaroma nedidelė skylutė ir balionas paleidžiamas 15-20 kilometrų nuo sienos. Jis pakyla į didelį aukštį. Viduje įmontuotas GPS jutiklis, kad žmogus kitoje pusėje galėtų jį sekti. Iš vienos vietos galima paleisti dešimt balionų, ir jie visi nusileis skirtingose vietose. Jie nekontroliuojami, todėl nukrenta bet kur. Kartais vėjas pasikeičia, ir jie sugrįžta į Baltarusiją“, – pasakojo Georgijus.

Buvusio kontrabandininko teigimu, anksčiau kontrabandai buvo naudojami ir dronai, tačiau dabar juos naudoti prie Baltarusijos sienos tapo pernelyg pavojinga. Vis dėlto, pasak jo, ir su meteorologiniais balionais Baltarusijoje ne kartą buvo sulaikyti kontrabandininkai.

Georgijus sako, kad vienas balionas gali pakelti į orą 1,5-2 tūkstančius cigarečių pakelių – tai yra ne mažiau kaip 40-50 kilogramų. Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį toks balionas su panašiu kiekiu cigarečių buvo rastas Balstoke, netoli prekybos centro „Auchan“.

„Patyrus nuostolius vis tiek galima uždirbti“

„Meteorologinio baliono savikaina kontrabandininkui siekia apie 350 dolerių. Skrydis priklauso nuo vėjo krypties. Balionai pakyla labai aukštai – kartais iki 10 tūkstančių metrų, o tada pradeda leistis. Nuostoliai dideli, bet net ir juos patyrus vis tiek galima uždirbti“, – teigia Georgijus.

Jei kontrabandininkai sulaikomi, tai dažniausiai įvyksta Lenkijos ar Lietuvos teritorijoje, kai jie ieško ir pasiima krovinį jo kritimo vietoje.

„Netrukus prasidės vėjai ir žiema – meteorologinių balionų bus dar daugiau. Dirbti su jais sudėtinga, bet tokia dabartinė situacija. Kol nebus užmegztas bendradarbiavimas tarp Baltarusijos institucijų ir ES, problema liks neišspręsta“, – apibendrina Georgijus.

