Baltarusijos žiniasklaida tyčiojasi iš Lietuvos: „Lietuviai rūkys mažiau, o tauta taps sveikesnė?“

Dar mėnesio pradžioje, spalio 5 d., Vilniaus oro uostas sustabdė veiklą dėl meteorologinių balionų, atskridusių iš Baltarusijos teritorijos. Vis dėlto apie šį įvykį nepranešė nė vienas Baltarusijos valstybinės žiniasklaidos kanalas.
Iš kur atskrido balionai – nutylima
Tik naujienų agentūra BELTA perrašė Rusijos naujienų portalo TASS straipsnį, kuriame oro uosto uždarymo priežastimi buvo įvardinti „karšto oro balionai“. Iš kur šie balionai atsirado – nenurodyta.
Vėliau skraidantys objektai dar keturis kartus sutrikdė Vilniaus oro uosto veiklą, tačiau BELTA apie tai neužsiminė. To nepadarė ir kitos Baltarusijos valstybinės žiniasklaidos priemonės – ONT, „SB. Belarus Segodnya“ ar „Perviy Informatsionny“. Tik STV transliavo reportažą apie incidentą, nurodydama oro uosto veiklos sustabdymo priežastį kaip „kontrabandininkų balionus“, tačiau neatskleisdama, iš kurios šalies jie atskrido.
Reaguodama į nuolatinius meteorologinių balionų įskridimus iš Baltarusijos ir nusprendusi uždaryti dalį pasienio, Lietuva susidūrė su kaimynės reakcija. Baltarusijos žiniasklaida pranešė apie Lietuvos sprendimą nutraukti eismą pasienio punktuose, tačiau nutylėjo tikrąsias priežastis – dėl to atrodė, kad Vilnius sieną uždarė be jokio svarios motyvacijos.
Reaguojant į Lietuvos sprendimą, Baltarusijos žiniasklaida ne tik nutylėjo pasienio uždarymo priežastis, bet vėliau netgi ėmė redaguoti jau publikuotus straipsnius.
Naujienų portalas ONT pakeitė savo straipsnio pavadinimą, nors originaliame tinklalapio adrese (URL) dar liko įrašyta: „Lietuva uždaro sieną su Baltarusija dėl meteorologinių balionų skrydžių“. Vis dėlto, paspaudus nuorodą, pavadinimas pasikeitė į: „Lietuva uždarė pasienio punktus su Baltarusija: kas žinoma“. Pakeitus pavadinimą, iš straipsnio dingo visa informacija apie kontrabandinius balionus.
Kitą dieną kanalas ONT TV pranešė, kad uždarymas „susijęs su meteorologiniais balionais“, tačiau nenurodė, iš kur jie atvyko.
Baltarusijos žiniasklaida pateikia savo versijas
Spalio 27 d. Lietuvoje įvyko Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Po posėdžio ministrė pirmininkė Inga Ruginienė paskelbė, kad vyriausybė rengiasi uždaryti sieną su Baltarusija. Iki to laiko Vilniaus oro uostas per savaitę jau buvo uždarytas keturis kartus dėl kontrabandą gabenančių balionų įsiveržimo.
Baltarusijos valstybinio kanalo „Perviy Informacionnyy“ vedėja pateikė savo versiją. Pasak jos, Lietuva pradėjo kalbėti apie sienos uždarymą „arba norėdama atkreipti pasaulio dėmesį, arba iš piktumo“.
Kanalas ONT TV paminėjo kontrabandą iš Baltarusijos, bet akivaizdžiai pašiepdamas tokį Lietuvos sprendimą:
„Oficiali priežastis – meteorologiniai balionai, kurie tariamai naudojami kontrabandinėms cigaretėms įvežti į mūsų vakarų kaimynės teritoriją. <…> Atrodo, kad Vilnius nusprendė sekti Varšuvos pavyzdžiu. Tik čia valdžios institucijos rūpinasi savo piliečių sveikatingumu. Na ir kas? Uždarysime sieną, o tai reiškia, kad oro balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis negalės skristi virš miško. Ar tai reiškia, kad lietuviai rūkys mažiau, o tauta taps sveikesnė?“ – ironizavo valstybinio kanalo darbuotojai.
Faktai prieštarauja Baltarusijos versijai
„YouTube“ kanale „SB. Belarus Segodnya“ buvo paskelbta provyriausybinio politologo Vadimo Boroviko situacijos „analizė“. Jis paminėjo meteorologinius balionus, bet pridėjo savo interpretaciją:
„Jie pateisina savo drastiškus veiksmus, teigdami, kad kai kurie meteorologiniai balionai tariamai atskrido iš mūsų teritorijos. Tuo metu vėjas pūtė priešinga kryptimi, o jie kaltina mus. Pirmiausia išsiaiškinkite, ką radote, iš kur tai atsirado ir ar Baltarusija turi su tuo ką nors bendra“, – sakė jis.
Vis dėlto tai neatitinka tiesos. Pagal „Belhydromet“ tinklalapio duomenis, spalio 26 d. vakare Gardine, Lydoje, Ščiutine, Ašmenoje ir Vijoje buvo pietų vėjas, t. y. jis pūtė iš pietų į šiaurę. Šie Baltarusijos miestai yra į pietus nuo Lietuvos, tad vėjas buvo palankus tiems, kurie tą vakarą paleido balionus.
Baltarusijos užsienio reikalų ministras vadina tai provokacija
Baltarusijos užsienio reikalų ministras Maksimas Ryženkovas Lietuvos sienos su Baltarusija uždarymą pavadino provokacija, praneša naujienų agentūra BELTA, remdamasi valstybinės televizijos pranešimais.
„Tai yra tam tikra provokacija. Jei kam nors reikia preteksto, kad savo retorika pateisintų tam tikrus veiksmus (prieš Baltarusiją, Rusiją ir galiausiai prieš savo piliečius), jie būtent jo ir ieško. Kalbant apie tuos balionus, kuriais buvo gabenamos kažkokios kontrabandinės cigaretės, tai jie visą laiką skraidė. Tokių kontrabandininkų tikrai yra. Bet, visų pirma, mes negavome jokių oficialių notų. Jie patys negalėjo išsiaiškinti, kas ten per balionai buvo ir ką jie gabeno. Jie taip ir neišsiaiškino“, – sakė M. Ryženkovas.
Ministras toliau kalbėjo, kad Lietuva gali kiek tik nori kaltinti ką nors Baltarusijoje dėl kontrabandos, bet, pasak jo, pačių lietuvių organizuotos gaujos pelnosi iš kontrabandos, todėl būtent su jais Lietuvos valdžia turėtų susitvarkyti.
„Susitvarkykite su jais, spręskite kontrabandos problemą savo šalyje, ir tokių klausimų nekils“, – pridūrė jis.
„Visa tai panašu į provokaciją, kurios tikslas – pateisinti tam tikras antibaltarusiškas, antirusiškas nuostatas, turint tikslą sustabdyti tranzitą į Kaliningrado sritį ir įvesti vis naujus oro susisiekimo apribojimus. Tarsi norima pasakyti – žiūrėkite, aplink mus barbarai, kurie užsiima nežinia kuo. Jiems reikia iškapstyti kažkokio negatyvo, kad išsigandęs Lietuvos gyventojas, tokioje situacijoje jaučiantis poreikį bėgti, ieškoti slėptuvės ir kaupti maisto atsargas, vis tiek palaikytų valdžią, nes „tai tikrai grėsmė iš Rytų“, – sakė M. Ryženkovas.
Pirmadienį į Baltarusijos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis Baltarusijoje Erikas Vilkanecas ir jam įteikta protesto nota dėl eilinio vienašališko sienos uždarymo, kurį Lietuva esą įvykdė be jokio išankstinio įspėjimo. Apie tai agentūrą BELTA informavo Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnyba.
