Baltarusiškus dronus ir balionus stabdome, o privačių lėktuvų – ne: paaiškino kodėl

Skrydžių stebėjimo platformoje „Flightradar24“ jau ne pirmą kartą užfiksuojami iš Baltarusijos atskridę privatūs lėktuvai. Nors lėktuvėliai nėra dideli, jų skraidymo tikslas ne visada žinomas.
Pavyzdžiui, spalio 20 d., „Flightradar24“ duomenimis, Lietuvos teritorijoje skraidė privatus sportinis lėktuvas iš Baltarusijos.
Tai – gamintojos „Evektor“ orlaivis „SportStar RTC“ baltarusiškais registracijos numeriais EW-535SL. Šis geltonas lėktuvėlis jau ne pirmą kartą pastebimas Lietuvoje, kartais jis nutupia Vilniaus oro uosto teritorijoje.
AB „Oro navigacija“ nurodė, kad minėtas skrydis buvo suderintas ir įvyko laikantis procedūrų.
„Minėtas orlaivis atvyko į Lietuvą laikydamasis nustatytų procedūrų – tai buvo nereguliarus skrydis, suderintas pagal išankstinio leidimo procedūrą (angl. Prior Permission Required – PPR)“, – atsakė „Oro navigacijos“ komunikacijos vadovė Ingrida Daugirdė.
Dviejų vietų orlaivis „SportStar“ gaminamas Čekijoje, o konkrečiai šis modelis („SportStar RTC“) skirtas atlikti mokomuosius skrydžius.
Internete galima rasti informacijos, kad identiškas orlaivis su registracijos numeriu EW-535SL priklauso Sivicos aerodromui. „Evektor“ interneto svetainėje skelbiama, kad 2019 m. du naujus geltonus „SportStar RTC“ orlaivius numeriais EW-535SL ir EW-536SL įsigijo privati pilotų rengimo mokykla Baltarusijoje „Krylja“.
Tiesa, šios mokyklos interneto svetainėje nurodyta, kad lėktuvą galima naudoti ne tik mokytis pilotuoti, bet ir išsinuomoti skrydžiams į užsienį.
Taip pat skelbiama, kad nuo rugsėjo 25 d. startavo privati pilotų mokymo grupė, tačiau praktinė dalis (skrydžiai) vykdomi Chožuvo aerodrome Baltarusijoje. Vadinasi, skrydžiai į Lietuvos teritoriją greičiausiai nėra susiję su mokymais.
Privatiems skrydžiams netaikomi draudimai, sankcijos
Lietuvos kariuomenė informuoja, kad privatūs skrydžiai iš Baltarusijos nėra draudžiami ar sankcionuojami.
Susisiekimo ministerija taip pat patvirtino, kad tai buvo privatus nekomercinis skrydis, o tokiems draudimai ar sankcijos netaikomos.
„Tai privatus nekomercinis skrydis, todėl sankcijos ar kitokie draudimai jam netaikomi. Visiems baltarusiams skraidyti virš Lietuvos Respublikos teritorijos nėra draudžiama. Draudimai taikomi tik komerciniams oro vežėjams“, – atsakė susisiekimo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Lukas Paškevičius.
Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, ribojimai taikomi Rusijos ir Baltarusijos oro vežėjams, tai yra komerciniams oro transporto subjektams.
„Šie apribojimai netaikomi privatiems orlaivių savininkams, jei jie atitinka kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir nėra įtraukti į Europos Sąjungos sankcijų sąrašus“, – paaiškino Lietuvos oro uostų rinkodaros projektų vadovė Rasa Petrauskaitė.
Ji nurodė, kad visiems nereguliariems, bendrosios aviacijos skrydžiams iš Baltarusijos ar kitų šalių Lietuvos oro uostuose yra taikoma griežta išankstinio suderinimo procedūra.
„Pagal šią tvarką skrydžio organizatorius privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikti visą svarbiausią informaciją apie orlaivio savininką, operatorių, užsakovą, keleivius ir kitus duomenis.
Remiantis gauta informacija, oro uostai kartu su kitomis institucijomis (tarp jų – AB „Oro navigacija“, Lietuvos transporto saugos administracija ir kt.) atlieka išsamią patikrą, įskaitant duomenų atitikimą Europos Sąjungos sankcijų sąrašams“, – pakomentavo R. Petrauskaitė.
Tik po šių patikrų ir gavus leidimą, orlaiviui leidžiama atvykti į Lietuvos oro uostą.
„Taigi, kiekvienas toks atvejis yra vertinamas individualiai, laikantis nustatytų saugumo, teisinių ir sankcijų patikros reikalavimų“, – pridūrė Lietuvos oro uostų atstovė.
Lietuva žada uždaryti sieną su Baltarusija, jei kartosis balionų skrydžiai
Tuo metu per sieną iš Baltarusijos masiškai plūsta meteorologiniai balionai su kontrabanda. Situacijai pasikartojus, premjerė Inga Ruginienė žada visišką sienų uždarymą su šia šalimi.
„Jei dar pasikartos tokie nemaži balionų kirtimai mūsų sienos, reaguosime čia ir dabar ir sienas uždarysime su Baltarusija“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio sakė ministrė pirmininkė.
„Nuolaidų šiuo klausimu Baltarusijai nedarysime“, – pridūrė ji.
I. Ruginienės teigimu, tokį sprendimą pradžioje vienai parai priimtų Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) ir tuomet kreiptųsi į Vyriausybę dėl sienų uždarymo pratęsimo.
Šiuo metu veikia du valstybes sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Jie dėl meteorologinių balionų buvo trečiadienį uždaryti nuo 2:30 iki 9 valandos.
Antradienio vakarą fiksuota bene didžiausia meteorologinių balionų invazija šiemet. Lietuvos pasieniečiai per naktį aptiko 12 meteorologinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis, sulaikyti 4 įtariamieji.
Cigaretės rastos penkiuose rajonuose – Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų. Paskutinis antplūdis buvo fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto.
Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų. Karinės oro pajėgos informavo, kad skrenda virš 200 balionų.
Tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
Kariuomenė galės numušti oro erdvę pažeidusius dronus
Praėjusią savaitę susisiekimo ministras Juras Taminskas nustatė 26 ribojamųjų zonų tinklą oro erdvėje virš visos Lietuvos teritorijos. Šių zonų nustatymo ir aktyvavimo mechanizmas įteisintas Aviacijos įstatyme.
Jos bus aktyvuojamos prireikus skubiai panaudoti karinę jėgą prieš bepiločius, pažeidusius Lietuvos oro erdvę, rašoma pranešime spaudai.
„Atsižvelgdami į įtemptą geopolitinę situaciją, užtikriname oro erdvės kontrolę visoje Lietuvos teritorijoje. Ribojamųjų zonų tinklas suteikia kariuomenei galimybę greitai ir tiksliai reaguoti į oro erdvės pažeidimus, ypač tuos, kuriuos sukelia bepiločiai dronai, o prireikus, kai kariuomenė nustato, kad tai saugu ir tinkama – operatyviai panaudoti karinę jėgą, taip apsaugant mūsų šalį nuo galimų grėsmių“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Nustatytas ribojamųjų zonų tinklas turi horizontalius (koordinatėmis) ir vertikalius (skrydžių lygiais) išmatavimus. Kilus grėsmei konkrečią tinkle esančią ribojamąją zoną kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens prašymu aktyvuos AB „Oro navigacija“.
Orlaivių pilotai, esantys ribojamoje zonoje, apie grėsmę būtų informuojami ne vėliau kaip prieš 10 minučių iki ribojamosios zonos aktyvavimo, kad galėtų pasitraukti iš tos zonos.
„Aktyvuotoje ribojamųjų zonų tinklo dalyje kariuomenė, vadovaudamasi galiojančiomis ginklų panaudojimo taisyklėmis, galės naudoti oro gynybos priemones prieš pažeidžiančius Lietuvos Respublikos oro erdvę ir keliančius grėsme orlaivius“, – sako Karinių oro pajėgų pulkininkas leitenantas Povilas Cicėnas.
Pasak jo, ribojamų zonų tinklo dalys bus aktyvuojamos tik ribotam laikui, kuris reikalingas pašalinti grėsmę.
Iki šiol galiojęs reguliavimas leido panaudoti karinę jėgą tik išimtiniais atvejais – kai orlaivis įskrenda į draudžiamąją zoną ir kelia realų pavojų svarbiems valstybės objektams. Dabar, vadovaujantis Karinės jėgos naudojimo statuto pataisomis, karinė jėga gali būti panaudota prieš bepiločius orlaivius ir ribojamoje zonoje, jeigu jų skrydžiai vykdomi nesilaikant kariuomenės vado nustatytos tvarkos.
