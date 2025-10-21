Panika ore: pilotai išgirdo neaiškius garsus už durų ir prarado ryšį su įgula

Skrydis Nr. 6469 pakilo iš Omahos oro uosto ir skrido į Los Andželą, tačiau, kaip rodo skrydžių sekimo svetainė „FlightAware“, beveik iškart apsisuko ir nusileido vos po 18 minučių.
Problemos su vidaus ryšio sistema
„Po nusileidimo buvo nustatyta, kad kilo problemų su vidaus ryšio sistema, todėl skrydžio įgula beldėsi į kabinos duris“, – teigiama Federalinės aviacijos administracijos (FAA) pranešime.
Nuotrauka, daryta po lėktuvo nusileidimo, rodo, kad regioninis lėktuvas „Embraer ERJ 175“ stovi atokiau nuo terminalo, o aplink jį – du gaisriniai automobiliai.
Omahos oro uosto administracija patvirtino, kad oro uoste nebuvo jokių saugumo incidentų, ir visus klausimus nukreipė „American Airlines“. Oro linijos kol kas atsakymų nepateikė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!