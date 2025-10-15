„Wizz Air“ lėktuve kilo panika: skrydžio metu pasigirdo sprogimas, pilotai reagavo žaibiškai

„Airbus A321neo“, skridęs iš Šarm el Šeicho į Romą, vežė keletą žurnalistų ir operatorių, dalyvavusių Sinajaus pusiasalyje vykusioje taikos konferencijoje po to, kai praėjusią savaitę „Hamas“ ir Izraelis pasirašė taikos susitarimą, rašo „Daily Mail“.
Skrydžio metu „W4 6118“ lėktuvas spalio 14 d. buvo priverstas nusileisti Neapolyje.
Keleiviai girdėjo sprogimą
Italijos dienraštis „Corriere della Sera“ pranešė, kad keleiviai girdėjo sprogimą krovinių skyriuje, o kai kurie teigė matę dūmus.
Lėktuvui nusileidus Neapolio tarptautiniame oro uoste, į vietą buvo iškviesti ugniagesiai.
Aviakompanija „Wizz Air“ nurodė: „Wizz Air“ patvirtina, kad spalio 14 d. skrydis „W4 6118“ buvo nukreiptas į Neapolį dėl netikėtos techninės problemos. Lėktuvas saugiai nusileido, visi keleiviai išlipo be sužalojimų. Priešingai nei teigia kai kurie žiniasklaidos pranešimai, lėktuve nebuvo dūmų ar ugnies požymių.“
Ir pridūrė: „Kadangi mūsų keleivių ir įgulos saugumas yra svarbiausias prioritetas, techninės priežiūros komanda atlieka išsamų orlaivio patikrinimą pagal nustatytus protokolus. Keleiviai ir jų bagažas buvo nugabenti į galutinę paskirties vietą. „Wizz Air“ dėkoja pilotams ir salono įgulai už profesionalumą ir teisingą sprendimą nukreipti lėktuvą į Neapolį.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!