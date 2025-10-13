Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos oro uoste – keleivių panika: lėktuvas turėjo greitai apsigręžti

2025-10-13 09:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 09:53

Krokuvoje kilti besiruošusiame „Ryanair“ lėktuve buvo pastebėti dūmai, lėktuvas turėjo skubiai apsigręžti, skelbia „TVN24“. Anot keleivių, lėktuve kilo šiokia tokia panika.

„Ryanair“ lėktuvas vos nepritrūko degalų: jų būtų užtekę tik 6 minutėms (nuotr. SCANPIX)

2

Keleiviai turėjo evakuotis.

Lėktuve prieš pakilimą pastebėti dūmai

Dūmus esą pastebėjo įgula.

Dūmai, anot keleivių, nebuvo tiršti, jų buvo nedaug.

„Buvo šiek tiek panikos, stiuardesė taip pat buvo šiek tiek išsigandusi, bet evakuacija vyko labai sklandžiai. Iš lėktuvo išlipome naudodamiesi slidėmis. Šiuo metu vis dar esame oro uoste“, – sako keleivė Kinga.

Dūmai pastebėti galinėje lėktuvo dalyje.

„Saugumo sumetimais keleiviai buvo evakuoti ir nuvežti atgal į terminalą. Krokuvoje buvo atsiųstas pakaitinis lėktuvas, kuris keleivius į Bristolį nuvežė su maždaug 3 valandų ir 10 minučių vėlavimu, už kurį nuoširdžiai atsiprašome“, – teigiama pranešime.

Šiuo metu incidento priežastis dar nežinoma. Keleiviai buvo sugrąžinti į terminalą, o lėktuvą tikrino valdžios institucijos.

Dėl incidento oro uosto veikla nesutrikdyta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

