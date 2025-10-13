Lenkijos oro uoste – keleivių panika: lėktuvas turėjo greitai apsigręžti

Keleiviai turėjo evakuotis.
Lėktuve prieš pakilimą pastebėti dūmai
Dūmus esą pastebėjo įgula.
Dūmai, anot keleivių, nebuvo tiršti, jų buvo nedaug.
„Buvo šiek tiek panikos, stiuardesė taip pat buvo šiek tiek išsigandusi, bet evakuacija vyko labai sklandžiai. Iš lėktuvo išlipome naudodamiesi slidėmis. Šiuo metu vis dar esame oro uoste“, – sako keleivė Kinga.
Dūmai pastebėti galinėje lėktuvo dalyje.
„Saugumo sumetimais keleiviai buvo evakuoti ir nuvežti atgal į terminalą. Krokuvoje buvo atsiųstas pakaitinis lėktuvas, kuris keleivius į Bristolį nuvežė su maždaug 3 valandų ir 10 minučių vėlavimu, už kurį nuoširdžiai atsiprašome“, – teigiama pranešime.
Šiuo metu incidento priežastis dar nežinoma. Keleiviai buvo sugrąžinti į terminalą, o lėktuvą tikrino valdžios institucijos.
Dėl incidento oro uosto veikla nesutrikdyta.
