TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija iš Lenkijos pakilusiame lėktuve: mirė keleivis

2025-10-12 11:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 11:44

LOT lėktuve, skridusiame iš Varšuvos į Niujorką, mirė keleivis, skelbia „Onet“.

LOT lėktuvas BNS Foto

LOT lėktuvas BNS Foto

0

Lėktuvas turėjo apsisukti ir leidosi Kopenhagoje.

Lėktuve mirė keleivis

Nelaimė įvyko šeštadienį.

„Boeing 787-8 Dreamliner“ pakilo iš Varšuvos oro uosto 17 val. Jis turėjo atvykti į Niujorką po maždaug devynių valandų.

Deja, po dvejų valandų lėktuvas turėjo leistis Kopenhagoje.

Lėktuve mirė keleivis. Mirties priežastis kol kas nežinoma.

Mirtys lėktuvuose

Praeitą savaitę fiksuotos bent dvi mirtys lėktuvuose.

Avialinijų KLM lėktuve sekmadienį mirė keleivė, skelbia „Dailymail“. Lėktuvas skrido iš Amsterdamo į Los Andželą. Pilotai buvo priversti tupdyti lėktuvą Kanadoje.

O iš Londono į Nigeriją skridusiame „British Airways“ lėktuve kilo chaosas, skelbia „The Independent“. Lėktuve mirė vyras, sutriko nėščios keleivės sveikata.

