Tragedija iš Lenkijos pakilusiame lėktuve: mirė keleivis

Lėktuvas turėjo apsisukti ir leidosi Kopenhagoje.
Lėktuve mirė keleivis
Nelaimė įvyko šeštadienį.
„Boeing 787-8 Dreamliner“ pakilo iš Varšuvos oro uosto 17 val. Jis turėjo atvykti į Niujorką po maždaug devynių valandų.
Deja, po dvejų valandų lėktuvas turėjo leistis Kopenhagoje.
Lėktuve mirė keleivis. Mirties priežastis kol kas nežinoma.
Mirtys lėktuvuose
Praeitą savaitę fiksuotos bent dvi mirtys lėktuvuose.
Avialinijų KLM lėktuve sekmadienį mirė keleivė, skelbia „Dailymail“. Lėktuvas skrido iš Amsterdamo į Los Andželą. Pilotai buvo priversti tupdyti lėktuvą Kanadoje.
O iš Londono į Nigeriją skridusiame „British Airways“ lėktuve kilo chaosas, skelbia „The Independent“. Lėktuve mirė vyras, sutriko nėščios keleivės sveikata.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!