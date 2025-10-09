Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Panika lėktuve: mirė vyras, pagalbos prireikė nėščiai moteriai

2025-10-09 08:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 08:00

Iš Londono į Nigeriją skridusiame „British Airways“ lėktuve kilo chaosas, skelbia „The Independent“. Lėktuve mirė vyras, sutriko nėščios keleivės sveikata.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

0

Lėktuvas turėjo leistis Barselonoje.

Incidentas įvyko sekmadienio naktį.

Lėktuve mirė vyras, kilo panika

Nigerijos žiniasklaida praneša, kad lėktuve mirė buvęs Nigerijos oro pajėgų vice maršalas. Pranešama, kad chaosas lėktuve sukėlė paniką, sutriko nėščios moters sveikata.

Aviakompanija atsiprašė už incidentą.

„Keleiviams patariama laukti elektroninio laiško su daugiau informacijos ir kreiptis į aviakompanijos „Live Chat“ funkciją pagalbos.

„British Airways“ pripažįsta nepatogumus ir dėkoja keleiviams už kantrybę ir supratimą“, – rašė bendrovė laiške, išsiųstame keleiviams.

Skelbiama, kad lėktuve miręs keleivis sirgo nepagydoma liga.

Kitame lėktuve mirė moteris

Avialinijų KLM lėktuve sekmadienį mirė keleivė, skelbia „Dailymail“. Lėktuvas skrido iš Amsterdamo į Los Andželą. Pilotai buvo priversti tupdyti lėktuvą Kanadoje.

Kanados institucijos sekmadienį apie 9:45 buvo informuotos, kad „Boeing 787-10 Dreamliner“ lėktuve yra negaluojanti 34-erių moteris.

Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau nepaisant medikų pastangų, mirė.

Incidentas tiriamas.

