Žarnyno vėžio pražudytas 38-erių tėtis skundėsi 1 simptomu: „Tai – milžiniškas šokas visiems“

38 metų vyras pirmuosius simptomus pajuto liepos pabaigoje, kai staiga pradėjo skaudėti apatinę nugaros dalį, rašoma dailymail.co.uk.
Tikėdamasis, kad tai paprastas raumenų tempimas, Steve’as ėmėsi jogos pratimų, kad sumažintų skausmą, tačiau praėjus mėnesiui skausmas tapo nepakeliamas, todėl jis kreipėsi į ligoninės skubios pagalbos skyrių.
Ten atlikti tyrimai atskleidė, kad jis serga tiesiosios žarnos vėžiu. Po kelių savaičių papildomi tyrimai parodė dar blogesnę žinią – vėžys buvo ketvirtos stadijos ir jau išplitęs į kitas kūno dalis.
Jo sveikata sparčiai blogėjo ir rugsėjo 27 dieną, praėjus vos dviem mėnesiams nuo pirmųjų simptomų, Steve’as mirė hospise.
Mirė praėjus mėnesiui po diagnozės nustatymo
Jo partnerė Bethan Kester dabar įspėja kitus žmones neignoruoti neįprastų simptomų ir nedelsti kreiptis į gydytojus.
„Tai buvo siaubinga visai mano šeimai,“ – sakė 35 metų Bethan. „Vos prieš mėnesį jam pasakė, kad serga vėžiu, o dabar jo jau nebėra. Tai mus visus sukrėtė.“
Ji prisimena, kaip Steve’as pradžioje juokavo, manydamas, kad skausmas tėra paprastas raumenų įtempimas.
„Jis darydavo jogos pratimus, sėdėdavo ant grindų, apkabinęs sofą, kad atpalaiduotų nugarą,“ – pasakojo Bethan. „Bet skausmas vis stiprėjo – iki to, kad jis nebegalėjo išsitiesti ar net pajudėti. Jis vis sakydavo vaikams: „Čia tik senatvė“, o aš jam primindavau: „Tau tik 38-eri.““
Steve’as sirgo šeimine adenomine polipoze – reta paveldima liga, dėl kurios žarnyne auga gerybiniai polipai, galintys tapti vėžiniais.
Ši diagnozė jam buvo nustatyta dar vaikystėje, o būdamas 13 metų jis patyrė operaciją, per kurią buvo pašalinta dalis tiesiosios žarnos. Nors ši liga ir buvo kontroliuojama, ji smarkiai padidino riziką susirgti žarnyno vėžiu vėlesniame amžiuje.
„Tai buvo milžiniškas šokas visiems“, – sakė Bethan. „Viskas prasidėjo nuo paprasto nugaros skausmo. Kas galėjo pagalvoti, kad tai taps mirtina diagnoze? Pasirodo, skausmą sukėlė navikai, spaudę nervus.“
Ji prisimena paskutines jų pokalbio akimirkas: „Kai jis sužinojo, paskambino man verkdamas. Jis buvo išsigandęs, bet vis tiek pasiryžęs kovoti. Sakė: „Aš kovosiu, mes tai įveiksime.“
Kai gydytojai pasakė, kad navikai jau kepenyse, jis suprato, kad tai rimta. Bet niekas nesitikėjo, kad viskas progresuos taip greitai. Liga tiesiog sunaikino jo kūną akyse.“
Dabar siunčia žinią visiems
Steve’as ir Bethan buvo kartu beveik penkerius metus. Nors jų santykiai vėliau nutrūko, jie liko artimi draugai. Jie kartu augino savo septynerių metų dukrą Briannah, taip pat Bethan turėjo du vyresnius vaikus iš ankstesnių santykių.
Po Steve’o mirties Bethan sukūrė „GoFundMe“ puslapį, kad surinktų lėšų laidotuvių išlaidoms padengti ir galėtų surengti jam „tinkamas laidotuves, kokių jis nusipelnė“.
„Nors mūsų santykiai ir nebesitęsė, jis vis dar buvo didelė mūsų šeimos dalis,“ – sakė ji. „Jei kas nors pasikeičia jūsų kūne, nelaukite. Net jei atrodo, kad tai nieko rimto – pasitikrinkite. Jei nesate tikri, paprašykite antros nuomonės. Svarbiausia – įsiklausykite į savo kūną.“
Ši istorija primena nerimą keliančią statistiką: gydytojai visame pasaulyje pastebi didėjantį kolorektalinio (žarnyno) vėžio atvejų skaičių tarp žmonių, jaunesnių nei 50 metų.
Ankstyvieji šios ligos požymiai – kraujas išmatose, žarnyno veiklos pokyčiai, nepaaiškinamas svorio kritimas, nuovargis, pilvo skausmas, gumbeliai ar žarnyno obstrukcija.
